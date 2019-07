Mircea Geoană - secretar general adjunct al NATO / Cea mai înaltă funcție politică deținută de un român într-o organizație internațională

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat miercuri numirea lui Mircea Geoană ca secretar general adjunct al Alianței.



Discuțiile despre plecarea lui Mircea Geoană pe postul de la NATO se desfășoară de câteva luni, iar fostul ministru de externe al României a beneficiat și de sprijin din partea lui Klaus Iohannis și al Vioricăi Dăncilă pentru această numire.

Jens Stoltenberg a anunțat pe Twitter că este foarte încântat să anunțe numirea diplomatului romîn în această înaltă funcție a Alianței Nord Atlantice.

Delighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am grateful to Rose @Gottemoeller for her outstanding service to the Alliance. https://t.co/3TFih58sv4