MISTER DEZVĂLUIT / Iată de ce este bine să posteşti

Pentru că tot suntem în post, e timpul să fii mai atentă la alimentaţia ta, la stilul tău de viaţă, dar şi la cum stai cu psihicul.

Dincolo de aspectele religioase, postul este perioada perfectă pentru a-ţi relansa sănătatea. Dacă eşti vegetarian, a ţine post ar însemna, cred eu, să te abţii de la tot ceea ce îţi place cel mai mult. Nu înseamnă a nu mânca carne, înseamnă a te abţine de la plăcerile mari ale vieţii tale. Dacă argumentele religioase nu te motivează prea tare, ţine cont şi de faptul că perioada postului are numeroase beneficii pentru organism. Iată care ar fi principale dintre acestea.



Te detoxifici

Abţinerea temporară de la alimente precum carnea şi lactatele este foarte benefică pentru organism. Îi permite acestuia să elimine toxinele acumulate de-a lungul timpului şi să îşi îmbunătăţească activitatea digestivă. Pentru rezultate mai bune, bea cât mai multă apă şi ceaiuri detoxifiante.



Scapi de kilogramele în plus

Abţinerea de la proteine şi dulciuri care vine odată cu alimentaţia de post îţi va face abdomenul să danseze de fericire! Vei scăpa de kilogramele în plus într-un mod sănătos, mai ales pentru că presupune slăbire pe timp mai lung.

Faci mai multă mişcare

În post, nu ai voie să dansezi, într-adevăr, însă dacă te vei abţine de la mâncare (partea cea mai grea a unei cure de slăbire, să recunoaştem!) vei fi cu siguranţă motivată şi să faci mai multă mişcare decât de obicei. Să nu mai spunem că am scăpat într-un final de iarnă! Aşa că, ce mai aştepţi? Ieşi afară şi bucură-te de soare!





Meditezi şi îţi pui gândurile în ordine

Postul presupune rugăciune şi meditaţie asupra propriilor greşeli. Ei bine, profită de serile liniştite dinainte de Paște şi pune-ţi gândurile în ordine! Meditează asupra a tot ce ai făcut sau nu, încearcă să găseşti soluţii pentru problemele care-ţi dau bătaie de cap, dar încearcă să şi reiei legătura cu persoane dragi ţie, de care nu ai avut timp până acum. Nu vei regreta!

Un mic dejun sănătos de primăvară

Chiar dacă afară temperaturile nu sunt primăvăratice în fiecare zi, în piaţă găseşti dovezi clare că primul anotimp din an şi-a făcut deja apariţia.

Numai mâine nu-i poimâine, spune o vorbă din bătrâni, şi adevărul e că, dacă tot amânăm de pe o zi pe alta să contracarăm efectele mâncărurilor săţioase de iarnă, riscăm să ne trezim cu zilele fierbinţi de vară peste noi şi cu „colăceii” rămaşi la locul lor… Aşa că, dacă vrei să arăţi ispititor în sezonul acesta, trebuie să începi dieta de pe acum. Altminteri, o cură de slăbire fulger va fi departe de a avea efectul scontat: s-ar putea ca kilogramele în plus să se împrietenească definitiv cu tine şi să nu mai poţi scăpa de ele în niciun chip. Include fructele în meniu de câte ori ai ocazia - căpşunele au doar 26 de calorii la suta de grame, iar cireşele - 38!

Scoate-le din meniul tău

Înainte de toate, vom începe cu lista alimentelor interzise cu desăvârşire: pe primul loc este carnea grasă (în special, cea de porc), mezelurile, cartofii prăjiţi (prăjelile, în general, ar trebui scoase în totalitate din meniu), smântâna, brânzeturile grase, nucile, alunele, fisticul (în cantităţi exagerate), pastele făinoase şi pâinea (de asemenea, în cantităţi prea mari). Şi, nu în ultimul rând, alcoolul. Îmi povestea o prietenă că, deşi avea un regim de viaţă sănătos şi echilibrat, după ce a slăbit în primele săptămâni de când şi-a schimbat meniul, la un moment dat s-a blocat şi nu a mai dat jos nici măcar un gram. Când i-a venit ideea să renunţe la berea pe care o savura în fiecare seară, rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. După numai trei seri a scăpat de un kilogram! Ştiu, toată lumea spune că un pahar de vin e sănătate curată. Dar dacă tocmai acel pahar te împiedică să scapi de kilogramele nedorite, nu ar fi mai bine să cauţi stropul de sănătate într-un fruct sau o salată proaspătă?

Primăvara e cel mai prielnic moment pentru a-ţi face „curăţenie” în organism. Pentru că ai atâtea fructe şi legume proaspete la dispoziţie!

Timpul.md