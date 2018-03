Boris Bețisor, cititor al TIMPULUI, reprezintă socialiștii, dar optează pentru Unire și își șterge picioarele de Dodon și de Putin.

Recent, consilierul socialist din comuna Cuhnești, r-nul Glodeni, Boris Bețișor, a făcut niște declarații trăsnet, care au lăsat toată lumea cu gura căscată, pentru că intră în totală contradicție cu politica promovată cu tenacitate de PSRM. Mai bine zis, socialistul s-a dovedit a fi un unionist înfocat și a spus că „într-un final, toți socialiștii vor conștientiza idealul Unirii. Până și Igor Dodon va agrea această idee. În caz contrar, șeful statului va fi nevoit să fugă din țară”. N-am putut să nu-l căutăm pe acest om, pentru a afla ce hram poartă, cum a ajuns în cea mai mare formațiune politică prorusă din R. Moldova și cum e să promovezi idealul Unirii, în dauna intereselor de partid. Povestea lui ne-a uimit și mai mult...

Boris Bețișor are 66 de ani și spune că face politică de când se ține minte. În perioada sovietică, a fost comunist mai mult de nevoie, decât de bună voie. A muncit vreme de 27 de ani în calitate de energetician în colhoz și a aderat la partid doar pentru a-și putea păstra locul de muncă. În scurt timp, a rămas dezamăgit de comuniști și a conștientizat încă de pe atunci că politicienii fură țara ca în codru. În viziunea lui, rușii sunt oameni foarte buni, însă doar la ei în țară. „Pentru noi ei nu au făcut nimic bun, doar ne-au jefuit. Părinții mei au fost asupriți de ruși, apoi mi-a venit rândul și mie. Vă imaginați că, după ce am terminat institutul, ani la rând am primit doar a patra parte din salariul ce mi se cuvenea”, afirmă consilierul socialist.

Dezamăgit de Roșca, a trecut la Filat





După destrămarea Uniunii Sovietice, bărbatul și-a văzut de gospodărie și a muncit cele șase hectare de pământ pe care le avea până în anul 2007. Atunci a candidat la funcția de primar al satului Cuhnești din partea Partidului Popular Creștin-Democrat, condus de Iurie Roșca, și a câștigat competiția electorală. Însă după ce și-a încheiat mandatul, când PPCD pierduse orice rol pe arena politică a țării, omul a hotărât să adere la un alt partid, promițător și cu o echipă mult mai onestă. „Prima dată, am fost primar din partea lui Iurie Ivanovici Roșca. Știți, era așa un bandițel pe la noi… Dar când am văzut că el s-a dus în râpă, am aderat la PLDM, deoarece, pe atunci, aveam convingerea că acest partid va putea schimba lucrurile spre bine în R. Moldova”, ne-a explicat el.

Boris Bețișor ne-a atras atenția asupra faptului că, atât timp cât a fost membru al PLDM, a vorbit personal cu Vlad Filat și că acesta i s-a părut a fi un om foarte inteligent. De aceea actualul consilier socialist zice că nu poate pricepe cum ex-premierul „s-a lăsat atât de ușor dus de nas de Plahotniuc”. „Dacă așa i-a fost capul și a băgat mâna prea tare în sacul cu bani, să stea acolo unde este acum”, concretizează fostul primar.

Apoi a devenit socialist din întâmplare...

Dacă la creștin-democrați și liberal-democrați, bărbatul a aderat din proprie inițiativă, pe listele socialiștilor ar fi ajuns din pură întâmplare. Cel puțin așa afirmă el astăzi... Ne relatează că, în 2015, fusese ales pentru a candida la funcția de primar al comunei Cuhnești din partea PLDM, însă la scurt timp după aceasta a sosit în sat o persoană influentă de la raion și l-a anunțat că există un alt candidat cu șanse mai mari. Astfel, liberal-democrații au renunțat la Bețișor și, din câte înțelegem, el risca să rămână fără putere.

„Atunci, un bun prieten a venit și mi-a propus să particip la alegeri din partea PSRM, pentru că ei nu aveau candidat. Și eu am acceptat, deoarece în sat la funcția de primar se votează persoana, nu partidul. Iar pentru mine era important să continui lucrurile frumoase pe care le-am făcut pentru consăteni până în 2011, când am fost primar. Și, pentru că am candidat pe listele PSRM, am rămas deja consilier din partea lor. În realitate însă nu am fost niciodată socialist”, ne asigură bărbatul.

Socialiștilor nu le pasă de colegii lor din raioane

În opinia lui Boris Bețișor, președintele Igor Dodon nu este nici pe departe patriot sau statalist, după cum vrea să pară, ci minte cu nerușinare alegătorii, pentru a-i atrage de partea sa. „În campania electorală, Dodon ne-a dus de nas pe toți. El a promis locuitorilor din Glodeni, că atunci, când va deveni președinte, va restabili activitatea fabricii de zahăr din raion. Au trecut aproape doi ani de atunci, dar el nu a făcut nimic, ca să se deschidă iarăși cea mai mare fabrică din țară. Despre ce fel de patriot și statalist putem vorbi?”, se întreabă omul socialiștilor de la Cuhnești.Critica sa la adresa șefului de partid nu se oprește aici. Ne mai spune că șeful statului vrea să transforme R. Moldova într-un stat dictatorial, de aceea nu mișcă un deget pentru a înlătura politicienii corupți de la guvernare. „Chiar ieri am văzut câteva ziare de propagandă în care socialiștii se lăudau că au o echipă puternică și că vor descoperi cine a furat miliardul. Aș vrea să-i întreb cine face parte din acea echipă. Ion Ceban sau poate Vlad Bătrâncea care, pe lângă faptul că vorbește frumos, nu face nimic?”, se arată revoltat colegul lui Bătrâncea.

Potrivit interlocutorului nostru, socialiștii nu reacționează nici măcar la solicitările care vin din partea consilierilor, care-i reprezintă. El susține că i-a trimis Zinaidei Greceanîi o mapă cu anumite materiale, ce deconspiră o schemă de corupție din r-nul Glodeni, însă liderul PSRM nu a mișcat un deget pentru a soluționa acest caz.

„Unirea se va face într-o noapte”

Boris Bețișor menționează că, indiferent prin ce partide s-a perindat, a militat întotdeauna pentru Unirea R. Moldova cu România. El consideră că noi nu avem o clasă politică, care să conducă această republică, iar oamenii onești, care ar putea schimba ceva, sunt imediat înlăturați de la guvernare. „Eu sunt român în suflet și nu mă tem să spun asta. Unchiul meu nu o dată mi-a explicat că, atunci când va veni timpul, Unirea se va face într-o noapte și va fi susținută de organizațiile internaționale. Tare mă tem că n-o să mai apuc eu acele zile senine”, spune îngrijorat unionistul din echipa lui Dodon.

Consilierul apreciază deschiderea din ultimii ani a României, care ajută din ce în ce mai mult cetățenii R. Moldova, chiar dacă mulți dintre aceștia încă tânjesc după trecutul sovietic. „Nu demult, soția mea a fost internată împreună cu nepoțica la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, care este foarte bine amenajat din banii românilor. Multe grădinițe din raionul Edineț au fost renovate tot cu suportul României. Câte și mai câte au făcut românii pentru noi! Dar rușii ce-au făcut? Nimic. Dar, din păcate, foarte mulți oameni nu înțeleg acest lucru”, se dă cu părerea Boris Bețișor.



„Putin e cel mai mare bandit din Rusia”

Pentru că vrei, nu vrei, sunt aceeași echipă, socialistul din Cuhnești are și unele sfaturi pentru Igor Dodon. El consideră, de pildă, că exemplul lui Traian Băsescu, care nu se teme de oameni, ar putea fi un exemplu foarte bun pentru președintele R. Moldova, care umblă cu mulți bodyguarzi din urmă doar din frică. „Dodon nu a ieșit niciodată fără pază de corp în lume, pentru că se teme”, afirmă Boriș Bețișor. În afară de aceasta, el ne-a mai spus că șeful statului nostru are într-adevăr o legătură aparte cu liderul de la Kremlin, fapt care nu-i face deloc cinste. „Putin e cel mai mare bandit din Rusia, așa că, știți vorba aceea, spune cine-ți este prieten și am să-ți spun cine ești tu”, a adăugat unionistul socialist.

La finalul discuției, consilierul ne-a mărturisit că este un cititor fidel al ziarul TIMPUL și că obișnuiește să aboneze la publicația noastră și alți consăteni de-ai săi. „Îi abonez, pentru a le lumina mințile. Înainte, îl citeam pe Constantin Tănase, că tare bine mai descria el politicienii noștri. Acum îmi place în mod special cum Alexandra Tănase îi critică pe toți, după cum merită”, a conchis socialistul care ne citește.

Menționăm că, în majoritatea editorialelor semnate de Alexandra Tănase, Igor Dodon și toată echipa sa, din care face parte și Boris Bețișor, sunt făcuți praf.