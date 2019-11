Misterul a fost dezvăluit! / Octavian Țîcu l-ar fi lovit pe Chirtoacă cu piciorul în fund

Foștii concurenți electorali s-au luat la pumni ieri seara după o emisiune la TVR Moldova. Unionistul Țîcu l-a numit pe unionistul Chirtoacă „*ulică”, iar unionistul Chirtoacă l-a numit pe unionistul Țăcu „jigodie”. După acest schimb reciproc de amabilități, intelectualul O. Țîcu i-a aplicat liderului liberalilor un pun in spate și picior in fund.

Octavian Țîcu recunoaște faptul că l-a lovit pe Dorin Chirtoacă, după o emisiune televizată în care au participat ambii. Octavian Țîcu a confirmat acuzațiile aduse de liberalul Chirtoacă la adresa sa. „I-am dat un picior în fund să se trezească”.





„Nu am vrut, initial, sa spun nimic despre aceasta, dar oricum s-ar fi aflat. Prin urmare decat sa se afle din alta parte, mai bine sa fie stiut din prima sursa.

Dupa incheierea emisiunii din aceasta seara de la TVR, am mers, traditional, si am strans mana parcipantilor la emisiune, A. Taranu si O. Ticu, precum si moderatorului, Vasile Munteanu, si producatorului, Zina Cerchez.

Atunci cand l-am salutat pe O. Ticu, desi am dat mana unul cu altul, am vazut ca el a intors capul, demonstrativ, in alta parte, moment in care i-am spus: “Mai uita-te in ochii celui cu care dai mana, domnule Ticu!”.

Replica dumnealui a fost: “Mergi acolo inainte, bulica (de fapt cuvantul era cu litera “p”).

I-am replicat: “Esti o jigodie”, si m-am indreptat spre iesire.

A urmat un picior sau un pumn spate. Nu am vazut cu ce anume a lovit, pentru eram intors cu spatele si mergeam in drumul meu.

M-am intors spre el, dar m-am abtinut sa-i raspund in acelasi mod.

Chiar si in aceste conditii, PUN si O. Ticu, vor primi o invitatie pentru participarea la discutii si negocieri pentru consolidarea curentului unionist, desi cu totii puteti trage niste concluzii, legat de cei care dupa ce pierd alegeri, pierd dezbateri la emisiuni, sar la batair si lovesc in spate. Asa a facut si Ivand Ceban, inca in 2015.

In studio erau 4-5 persoane, prin urmare oricum informatia ar fi circulat si, decat sa fie distorsionata, mai bine sa fie stiuta din prima sursa, precum am spus mai sus.

Pana la urma, daca este vorba de boxat, se boxeaza in ring, si fata in fata, nu pe la spate.

Din pacate, acesta este nivelul unora prin Moldova...” a conchis cu tristețe Dorin Chirtoacă

Aminitm că în cadrul dezbaterilor la un post de televiziue, Țîcu l-a numit pe Chirtoacă „un mucos care nu știa nimic” în 2007, când a acces în funcția de edil.

„Domnul Chirtoacă are vreo 400 și ceva de dosare și e târât prin toate instanțele. Și apropo, să mulțumiți blocului ACUM că v-a scos din această situație că ați fi umblat și acum ca un câine vagabond prin instanțe”, l-a sfătuit Țîcu pe Chirtoacă.” a declarat O. Țîcu în cadrul acelor dezbateri.

Sursa FB