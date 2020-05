Mitropolia FAKE NEWS a Moldovei - Bill Gates, nanoparticule, Soros, microcipare și controlul omului prin 5G

Premierul israelian Beniamin Netanyahu a șocat opinia publică din Israel prin faptul că a propus microciparea tuturor copiilor, odată cu întoarcerea lor la școală. Articolul apărut în The Jerusalem Post a șocat țara întreagă, pentru că măsura este concepută tot în contextul impunerii pretinsei “distanțări sociale”.

Totodată, a început microciparea în masă a populației din Europa. Cu toate că în Suedia vaccinarea nu este obligatorie, totuși mii de oameni, îndeosebi tineri, acceptă benevol și chiar cer să li se implanteze un microcip introdus sub piele cu ajutorul unei seringi. Tehnologia dezvoltată în Suedia pare a fi apărut deja și în Italia și se consideră că ea va avansa, pe măsură ce guvernele, care reacționează după acest virus planetar, își doresc un control asupra răspândirii bolii, iar aceste cipuri permit acest control .

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 20 Mai 2020, ora: 07:36

Intram maine in zodia Gemeni si ne luam la revedere de la zodia Taur. Luna paraseste zodia Berbec si se muta in zodia Taur. Te poti astepta la preocupari noi, activitati noi, idei noi, cunostinte noi. E ceva ce ai lasat in urma? Ceva ce ai avut de invatat, de construit, de inteles? A venit...