Mituri despre consumul de iaurt, desfiinţate de nutriţionişti

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Clădirea Time Warner, din New York, unde se află și birourile televiziunii CNN, a fost evacuată în această dimineaţă, în urma unei amenințări cu bombă.

Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei să-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci până de Crăciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat că Statele Unite...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Bloggerul Ilia Varlamov a dezvăluit că reportajul canalului rusesc ”Pervîi” (minutul 8:32 in video) despre aniversarea ”Revolutiei Demnitatii” (cunoscuta si ca EuroMaidan) de la Kiev, a fost filmat la Minsk, în țara vecina, iar rolul unui ucrainean dezamagit...

Iaurtul se poate laudă că este unul dintre alimentele care aduc cele mai mari beneficii pielii. Consumându-l, obţinem dozele de proteine necesare pentru a avea o piele fermă şi mai netedă. În plus, aplicat direct pe piele, iaurtul hidratează. Utilizat că masca facială (singur sau în combinaţie cu mierea), catifeleaza pielea şi îi îmbunătăţeşte aspectul şi textura. Poate fi folosit, de asemenea, că loţiune după plajă: enzimele şi probioticele din iaurt ajută la o refacere mai rapidă a pielii după neplăcutele arsuri de vara.

Iaurtul are efecte pozitive asupra pielii: Adevărat

Tendinţa de a consumă iaurtul însoţit de topping se adaugă unui adevărat boom înregistrat de consumul de iaurt îngheţat că snack sănătos la modă şi s-a extins rapid la iaurturile consumate acasă. Totuşi, nu orice topping este sănătos. Dacă se doreşte includerea unui adaos care să fie săţios şi să nu ducă la creşterea în greutate, cel mai bine ar fi că iaurturile naturale să fie consumate împreună cu fructe uscate şi cu o cantitate mică de fructe de pădure. Adaosul de alimente bogate în zahăr că ciocolată, caramelul etc. înseamnă un aport mult mai mare de calorii.

