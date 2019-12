Moarte șocantă. Președintele de la Valea Dacilor, Rareș Damian, s-a spânzurat cu un tricolor, de 1 Decembrie

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Clasica aspirina săracului, așa cum este cunoscută în popor, are mai multe atribuții. Aceasta nu este bună doar pentru stările de febră sau durerile de cap. Medicamentul mai poate fi folosit și pentru uzul extern. Care sunt rețetele eficiente? La ce mai poată fi folosită...

Doua automobile s-au ciocnit in aceasta seara pe o sosea din Chisinau. Imaginile au aparut pe o retea de socializare. Potrivit politiei, accidentul a avut loc in jurul orei 18:00, pe strada Albisoara din capitala.

In acest sfarsit de saptamana au fost inregistrate 17 accidente rutiere, in care o persoana a murit, iar alte 21 au fost ranite. Potrivit politiei, inspectorii de patrulare sunt prezenti pe toate drumurile si localitatile din tara, insa multi soferi nu tin cont de consecintele incalcarii...

Dieta in cauza promite pierderea a 10 kg de grasime in numai o luna, si nu numai asta, ci si beneficii pentru cresterea parului si unghiilor.

Potrivit aceleiași surse, Rareş Demian s-a implicat în organizarea festivalului de reconstituire istorică „Frăţia Lupilor”, de la Costeşti, ajuns la a treia ediţie. „Dimineaţă am vrut să te sun pentru că nu vorbisem de vreo trei luni şi m-am luat cu diverse ca de obicei. Ceva mă făcea să mă gândesc la ţine. Acum am înţeles de ce. Te-am simţit frate! Drum lin Rareş şi… ne vom întâlni curând!”, a transmis un apropiat pe pagina sa de Facebook.

Președintele Asociației Valea Dacilor a fost găsit fără suflare Rareș Damian, Președinte al Asociației „Valea Dacilor” a fost găsit fără suflare duminică dimineață după ce acesta și-a luat viața folosindu-se de un tricolor. Tânărul în vârstă de 33 ani a decis să își ia viața folosindu-se de un tricolor, cu care s-a înfășurat în juru gâtului până când nu a mai putut să respire. Potrivit informaţiilor provenite de la apropiaţii săi, tânărul din Orăştioara de Sus, satul de la poalele Sarmizegetusei Regia, s-ar fi spânzurat cu un tricolor. Asociația „Valea Culurarlă a Dacilor” este o organizație non-guvernamentală, care era condusă de Rareș Damian și care are ca activitate principală promovarea valorilor culturale românești.

