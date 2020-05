Moartea băiețelului din Hâncești - o consecință a „restricțiilor” fără logică adoptate de regimul Dodon&Chicu

Pe 15 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca toate grădinițile din țară să rămână închise până pe 30 iunie.

Marți, 26 mai, părinții copilului din Hâncești au mers la serviciu iar minorii au rămas SINGURI acasă.

Sigur că fiecare părinte este responsabil și trebuie să aibă grijă de copiii săi, dar ce soluție aveau părinții? Să-și dea demisia și să nu muncească? Să aștepte ca „tehnocrații” din Chișinău să învingă coronavirusul? Să rămână fără loc de lucru (până când?) și să nu-și poate hrăni familia?

Loading...

Din păcate, era de așteptat ca un asemenea caz tragic să aibă loc. Un băiețel de doar 6 ani, nesupravegheat de nimeni, probabil accidental a căzut în WC-ul din curtea casei părintești.

Chiar dacă mulți vor zice că este „un simplu accident”, în realiate este o consecință directă a măsurilor „la alibi” luată de guvernare - care n-au oprit răspândirea coronavirusului, dar au creat situații IMPOSIBILE pentru foarte multe familii.

O altă întrebare, nu mai puțin dureroasă, este de ce o familie numeroasă nu are acces la sistemul public de canalizare? Poate în loc să de „drumuri bune” și „parcuri iluminate”, guvernanții ar trebui să se ocupe și de „WC normale”?



DOVADĂ că „succesele” lui Dodon&Chicu sunt MINCIUNI SFRUNTATE / Pandemia ia aripi - Moldova vs România vs Italia



MIHAI ȘTEFĂNESCU