Moartea de la Răsărit (I): În noaptea de 5 iunie 1944, peste 450 de avioane sovietice au aruncat asupra Chișinăului câte o tonă de bombe

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Clădirea Time Warner, din New York, unde se află și birourile televiziunii CNN, a fost evacuată în această dimineaţă, în urma unei amenințări cu bombă.

Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei să-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci până de Crăciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat că Statele Unite...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Bloggerul Ilia Varlamov a dezvăluit că reportajul canalului rusesc ”Pervîi” (minutul 8:32 in video) despre aniversarea ”Revolutiei Demnitatii” (cunoscuta si ca EuroMaidan) de la Kiev, a fost filmat la Minsk, în țara vecina, iar rolul unui ucrainean dezamagit...

La începutul anului 1944, armata roșie a întreprins o serie de ofensive pe fronturile ucrainene, în direcția Balcanilor. Înaintând, trupele sovietice au ajuns și pe pământul românesc, ocupând partea de nord a Basarabiei, precum și județele Hotin, Cernăuți, Botoșani și Suceava. Linia frontului s-a oprit la doar 30-40 de kilometri la nord de Chișinău și Iași. Orașele în cauză, dar și celelalte localități din zona frontului, au devenit deosebit de vulnerabile în fața aviației de război sovietice. Prin urmare, pe parcursul mai multor luni, până la sfârșitul lui august, același an, pe cerul Chișinăului și al Iașului, avioanele sovietice cu destinație tactică și-au făcut de cap aproape zi de zi, zdrobind fără milă clădirile și omorând o sumedenie de oameni. În unul din articolele precedente, ne-am referit la o bombardare de acest fel, efectuată în luna mai 1944, în urma căreia au murit 12 participanți la o înmormântare. Există încă multe exemple asemănătoare, desprinse din arhivele românești și cele sovietice.

Despre enormele distrugeri operate de puterea sovietică în retragere, în lunile iunie-iulie 1941, prin dinamitarea principalelor obiective ale Chişinăului, am relatat, acum două luni, în seria de articole „Chișinăul în focul roșu”. Amintim că, preluând orașul la începutul războiului, timp de trei ani, administrația românească a restaurat o mare parte din edificiile dărâmate. Apoi a venit următorul val al distrugerilor, în noaptea de 4 spre 5 iunie 1944, când aviaţia sovietică de cursă lungă a dat „lovitura de grație” peste Chișinăul românesc. Atunci peste 450 de bombardiere grele, de producție sovietică și americană, pilotate de militari ai URSS, au lansat în capitala noastră mai bine de o tonă de bombe.

După cel de al Doilea Război Mondial, aproape trei sferturi din frumusețea de altădată a Chişinăului s-a transformat în ruine. Și asta chiar dacă aici nu au avut loc confruntări militare serioase, cu utilizarea artileriei şi tancurilor. Totuşi, cine şi cu ce scop a distrus numeroase clădiri administrative, școli, spitale, hoteluri, cartiere rezidențiale, gări etc.?

