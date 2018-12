MOARTEA DE LA RĂSĂRIT (II) INEDIT! Planul detaliat al mareșalului Golovanov, conform căruia patru mii de bombe au aterizat în Chișinău într-o singură noapte

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Din raportul Diviziei 1 mai aflăm că bombele aruncate peste Chișinău au produs 25 de incendii, dintre care majoritatea - în centrul orașului. Nouă incendii au fost de mari proporții și din ele au rezultat alte șapte explozii. Membrii echipajelor care au bombardat orașul relatau că, îndepărtându-se de Chișinău, au putut urmări încă mult timp focul. „Orașul ardea și lumina ca ziua”, se accentuează în dările de seamă ale piloților.În aprilie 1944, aviația sovietică de cursă lungă, în special Divizia 3, a bombardat cu nemiluita orașele Bender, Galați, Constanța, Ismail, Cetatea Albă, Abaclia, Leova etc. Apoi s-a concentrat asupra peninsulei Crimeea, care era apărată de armata română. După ce a bombardat până la temelii Sevastopolul, a revenit la orașele românești. Pentru atacul asupra Crimeii, i-a fost decernat titlul onorific: „Divizie de Sevastopol”. Aceasta era dislocată pe aerodromul din Belaya Țerkovi, situat la 80 km sud-vest de Kiev.

Aceleași rapoarte informează că aeronavele Diviziei 1 au operat atunci între orele 1:34 și 2:07, de la înălțimea de trei mii de metri. În acea noapte însă peste oraș au început să se așeze norii, care împiedicau parașutele să lumineze și, respectiv, țintele nu puteau fi nimerite cu precizie. În documentele citate se menționează că echipajele avioanelor conduse de Cibisov, Krapivin și Țariov n-au mai coborât sub nori, lansând bombele la întâmplare, de sus. Prin urmare, proiectilele au lovit haotic, inclusiv în cartiere de locuit și instituții publice.

Folosind însemnările acestora, am efectuat câteva operații matematice simple și am stabilit că, în noaptea de 4 spre 5 iunie 1944, 452 de avioane sovietice au aruncat în raza orașului Chișinău peste 460 de tone de bombe. Aceleași cifre arată că atunci au explodat circa 4000 de bombe de diferit calibru.

Fiecare divizie de cursă lungă din cadrul aviației strategice sovietice avea în dotare cel puțin 60-70 de bombardiere. Rapoartele celor 12 divizii participante la bombardarea Chișinăului, dar și ale regimentelor, care făceau parte din ele, descriu cu scrupulozitate toate acțiunile agresorilor din zilele atacului. Este indicat numărul de avioane, încărcătura explozivă a acestora, aerodromurile de dislocare permanentă, rutele de zbor, ordinele primite de la superiori, misiunea fiecărui echipaj, iar deseori sunt nominalizați chiar și piloții etc. Evident, cronicarilor din aviația lui Golovanov nu le-a scăpat nici numărul și calibrul bombelor aruncate, nici țintele care au fost lovite.

Documentele de arhivă demonstrează că, de fapt, Kremlinul a hotărât să bombardeze orașele Chișinău și Iași prin aceeași lovitură. Comandantul Aviației de cursă lungă sovietică era mareșalul Golovanov, unul dintre favoriții lui Stalin. Timp de numai un an, acesta fusese primit de zeci de ori în birourile lui „tătuca”. Se spunea că, de fiecare dată, Stalin mai întâi lua chipiul și mantaua oaspetelui, le aranja în garderobă și doar apoi începea convorbirea cu aviatorul.

