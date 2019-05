Modernizarea drumurilor din Orhei este în plină desfășurare

Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare în Franţa şi Germania, considerate cele două motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a cărui victorie clară a asigurat socialiştilor spanioli un rol important in...

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană și-au ales, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an. Verzii europeni au înregistrat un succesc istoric la...

Reparația are loc la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, ales deputat pe circumscripția uninominală Orhei. Municipalitatea, la inițiativa lui Ilan Șor, a elaborat un plan strategic multidirecțional, astfel că odată cu reparația străzilor are loc și instalarea rețelelor de apeduct și canalizare, care nu au existat niciodată în această zonă. În așa fel, de condiții moderne de trai se vor bucura sute de orheieni.

În prezent, lucrările de construcție a străzii Dorobanților se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Eliberării și Tricolorului. Strada, cu lungimea de 630 de metri și lățimea de 6 metri este acoperită cu două straturi de asfalt cu o grosime de 11 centimetri. Muncitorii au montat 1.500 de metri de bordură și trotuar, în plus au asfaltat și intrările în curțile oamenilor.

Reparația străzii Dorobanților din municipiul Orhei, o importantă arteră de transport din localitate, este pe ultima sută de metri. Lucrările de modernizare au loc la inițiativa deputatului de Orhei, Ilan Șor, și sunt efectuate, la moment, pe mai multe străzi concomitent. Oficialul își propune ca în acest an să fie finalizată reparația tuturor străzilor importante din oraș.

