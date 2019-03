Ora 7.15, Aeroportul Internațional Chișinău. Aproape jumătate din pasagerii avionului sunt reprezentanți ai industriei vinului din Moldova. Cel din imagine reprezintă un colaj, dar cred că nu sunt departe timpurile în care Wine of Moldova va avea nevoie de un charter ca să ajungă la cea mai mare expoziție de vinuri din lume — ProWein.





Închipuiți-vă cel mai mare pavilion de la Moldexpo și înmulțiți la 10 — cam așa arată suprafața activă a expoziției de vinuri de la Messe Duesseldorf. De 5 ani vizitez constant acest târg și încă niciodată n-am avut posibilitatea să văd toate standurile. Noroc de benzile rulante, care ne ajută să ajungem mai rapid dintr-un pavilion în altul.

An de an, Moldova are o prezență frumoasă la ProWein și este, cel puțin pentru mine, un moment de mândrie. Anul trecut, ne-am evidențiat cu un covor țesut, astăzi — tehnologia a luat loc tradițiilor. Un led enorm de mare arată bogățiile Moldovei în format video. Scara 1:1 și, evident, poza nu poate reda amploarea pe care o trăiești live. Senzație de wow!

Încă de ieri, muncitori de la alte standuri veneau să se minuneze de frumusețea de la Wine of Moldova.

40 de companii vinicole, reunite sub brandul unic de țară Wine of Moldova, participă la Prowein. Competiția a rămas acasă, aici toți fac front comun. Mai ales că „frontul” îl țin doamne frumoase și deștepte.

În cazul de față — Ruxanda Lipcan (Fautor Winery), Diana Lazăr (Proiectul de Competitivitate din Moldova) și Ludmila Gogu (Chateau Vartely).

Elena Uporova (Radacini) și Elena Ghenceva (Contarini) fac un selfie comun cu noua gama Radacini. O să urmeze noutăți interesante.

Standul Wine of Moldova chiar e frumos!

Frumos! Cu un cupaj nou de la Doina Vin.

Și Vinăria din Vale vine cu vin nou. 7 coline. Mai multe detalii — în curând.

Noutăți în curând și de la Aurelius. Pe lângă un spumant brut de aur, urmează un cupaj Cab – Merlot 2015, deja cu aur la Berlin. Tare mă bucur pentru pasul făcut de Maurt.

La Hâncești poți să ajungi și prind Duesseldorf. Expat — o serie nouă de la Vinăria Hâncești (cu un Rose 2018 bombă!), despre care vom reveni neapărat pe blog.

La Prowein este prezent, evident, și ghidul vinurilor bune din Moldova. Sincer, prima dată mi-a fost rușine că am făcut acest ghid doar cu 50 de vinuri, pentru că ele-s mult mai multe.

Să nu credeți că doar doamnele lucrează la Prowein. Andrei (Novak Winery) încearcă noi orizonturi. De la Duesseldorf va pleca direct în China la o altă expoziție (ca și majoritatea de aici, de altfel).

Un moment de selfie cu Chan Jun Park, directorul Asia Wine Trophy, un bun prieten al Wine of Moldova. Observați că standul nostru este totul timpul diferit? Bună gaselniță!

Și un alt moment de selfie cu directorul Purcari, Victor Bostan și Răzvan Stoenescu de la vin2.ro, ambasadorul Winelover în România.

Să nu credeți că Moldova face doar „show”, tema de acasă este bine pregătită. Bine organizate zonele de degustare pe indicații geografice protejate.

Iar în „frontul” nostru avem și aliați pe măsură. Robert Joseph — unul din 50 cei mai influenți oameni din lumea vinului — ține un master class cu câteva dintre cele mai bune vinuri moldovenești. A spus că sunt schimbări „revoluționare” în domeniul wine business-ului în Moldova. Like.

Urmează alte două master classuri ținute de Masters of Wine, adevărate somități în lumea vinului. Voi mai relata câte ceva pe parcurs.

Este duminică, probabil, vă odihniți. La Duesseldorf, o mână de oameni din Moldova lucrează. Încearcă să vândă roada de peste an, să încheie contracte, să mențină în viață o industrie care hrănește până la o pătrime din populația țării. Să schimbe imaginea țării, cea de „poorest countrie”… știți voi…

ANDREI CIBOTARU

http://finewine.md