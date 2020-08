MOLDOVA - ÎN IZOLARE ABSOLUTĂ! Cozi imense la vama Leușeni: Zeci de moldoveni sunt întorși din drum la frontiera română / VIDEO

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 7 August 2020, ora: 07:40

Venus intra in Rac si este timpul sa celebrezi valorile de familie. Venus in Rac are nevoie de imbratisari de la oamenii dragi. Venus in Rac are nevoie de frumusete, de romantism, de timp petrecut cu familia.