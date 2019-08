Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

Igor Dodon a devenit președintele Republicii Moldova în 2016. A fost președintele Partidului Socialiștilor din Moldova și are o agendă pronunțat pro-rusă, anti-occidentală și anti-românească. El a cerut constant ruperea acordului dintre Moldova și UE și a militat pentru stoparea colaborării cu NATO, adică exact obiectivele majore ale Federației Ruse în Moldova.

Gaiciuc s-a remarcat prin declarații considerate scandaloase de presa de la Chișinău. Astfel, în calitate de preşedinte al Uniunii Ofiţerilor, într-o conferinţă la Academia de Ştiinţe a Moldovei din 2016 Gaiciuc a spus că „exemplul Donbasului este demn de toată admiraţia”, având în vedere că separatiștii pro-ruși din regiune au reuşit să opună rezistenţă armatei ucrainene. Or, Rusia este susținătorul fățiș al armatei separatiste din Donbas.

Curtea Constituțională Ultimul exemplu este noul președinte al Curții Constituționale – o instituție care are ultimul cuvânt în marile dezbateri politice de la Chișinău – unde Dodon l-a propulsat pe un fost politruc sovietic.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)