Actualitate 5 Martie 2020, ora 13:29 Moldova închide temporar consulatele de la Padova și Milano din cauza coronavirusului Marime Font



Chișinăul anunță că, având în vedere numărul în creștere de contaminări cu virusul Covid-19 în Italia (regiunile Lombardia, Veneto și Emilia Romagna), precum şi recomandările autorităților centrale de a fi evitate aglomerațiile, MAEIE dispune suspendarea, din data de 5 martie până pe data de 15 martie curent, a serviciilor consulare la Consulatul General din Milano și Consulatul din Padova, perioadă care poate fi prelungită în funcție de recomandările autorităților italiene. Limitarea activității și a fluxului de persoane se impune ca o măsură de precauție absolut necesară, în contextul în care secțiile consulare sunt vizitate zilnic, masiv, de către cetățeni din toate regiunile Italiei, mai mult sau mai puțin afectate de situația epidemiologică. Totodată, Consulatele continuă să activeze în regim extraordinar şi vor reacționa doar la cazurile de maximă urgență sau cele cu caracter excepțional, cu programare în prealabil la telefon, pentru situațiile: Loading...

- întocmirea titlului de călătorie pentru plecare urgentă în Republica Moldova (justificată) - accidente, decese, calamități naturale - furturi/pierderi de documente, demonstrată prin declarații la organele de poliție.



În asemenea cazuri cetățenii moldoveni pot apela în prealabil la numerele de urgență: Consulatul General din Milano +39 3206108989 Consulatul din Padova +39 3805905331 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene recomandă cetățenilor moldoveni care se află pe teritoriul Republicii Italiene șă-și păstreze calmul, să se informeze temeinic din surse oficiale cu privire la evoluția epidemiologică și măsurile instituite de autoritățile italiene și respectarea acestora cu strictețe. Informații actualizate cu privire la coronavirus pot fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătății din Italia, dar și pe site-ul MAEIE. deschide.md

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram

loading...

Loading...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Din aceeaşi secţiune