Moldova şi Ţara Românească, mai separate ca oricând, la 161 de ani de la Mica Unire. Nicio autostradă nu leagă cele două provincii, iar discrepanțele economice s-au adâncit după Revoluție

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune în lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare în Scoția și o alta, în Irlanda de Nord. În China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au îmbolnăvit. 13 cazuri au...

28.01.2020 Ora 18:30 Sala Studio „Copiii Foametei. Mărturii ” de Alexei Vakulovski Durata spectacolului - 1h 40m / Pauză: Nu Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani. „Luminiţa Ţâcu împreună cu toată echipa a reuşit să desăvârşească...

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că lidera PAS, Maia Sandu, nu trebuie să candideze la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an, din cauză că acest fapt îi va garanta victoria actualului preşedinte, Igor Dodon. În opinia sa, dacă Maia...

"Avem prea multe judeţe, o birocraţie mult prea accentuată, avem nevoie de redesenarea hărţii României pe zone de dezvoltare economică, cu manageri şi proiecte viabile, pe fonduri europene, avem nevoie de infrastructură şi voinţă politică. România este, din păcate, de prea mulţi ani, sub domnia baronilor locali care, dincolo de afacerile personale, n-au contribuit cu nimic la atragerea investitilor, la crearea de locuri de muncă, la bunăstarea locuitorilor'', a subliniat managerul Frames.

Şi salariile, principalul indicator al prosperităţii populaţiei, au evoluat diferit în cele două regiuni. Dacă în Vaslui, de exemplu, salariul mediu net a crescut, din 2014 până în prezent, cu numai 1.300 de lei, la 2.516 lei, în Bucureşti, venitul mediu net a ajuns anul trecut la 3.946 lei, în creştere cu 1.555 lei. Singurul judeţ care se apropie de situaţia din Capitală, din prisma salariilor, este Iaşiul care, pe fondul evoluţiei economice pozitive din ultimii ani (IT, telecom etc.), a raportat un salariu mediu net de 3.096 de lei în 2019, cu un avans aproape identic în cifre reale cu Bucureştiul.

Nici în acest an nu se întrevede o îmbunătăţire a situaţiei în condiţiile în care CNP estimează că Regiunea Bucureşti-Ilfov va realiza un PIB de 297,7 miliarde de lei, în timp ce Regiunea Nord-Est abia va ajunge la 116,7 miliarde de lei.

