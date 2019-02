Moldoveanca din Roma, umilită de ortacii Maiei Sandu: A fost ca la adunările de kolhoz, din perioada sovietică

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Tânărul de 25 de ani care şi-a vândut un rinichi pentru a face rost de suficienţi bani pentru un iPhone se află pe patul de spital şi are nevoie de un transplant.

SUA tocmai s-au retras din Tratatul INF semnat în 1987 cu Uniunea Sovietică. Expertul în geografie al Centrului European pentru Relații Internaționale ( l’European Centre for International Affairs), Laurent Chalard, analizează în publicația Le Figaro consecințele...

“Așa și nu am înțeles dacă drumul blocului Acum spre integrarea Europeană a R. Moldova trece prin Moscova sau nu, deoarece Maia Sandu după ce s-a prefăcut că nu aude întrebarea despre prietenia ei cu "OPEN DIALOG" a avut tupeul să mă întrebe, "ce-i asta?”, notează Victoria Grosu Vremeş.

“Mi s-a reproșat că am avut tocmai trei întrebări către Maia Sandu, de fapt aveam mai multe. Oare o întâlnire cu alegătorii înseamnă doar culegerea laudelor și alimentarea cu promisiuni fără un plan de acțiuni, și nicidecum răspunsuri argumentate pentru a risipi îndoielile alegătorilor?”, se întreabă moldoveanca stabilită în Italia.

“Vizita Maiei Sandu în Italia m-a lăsat cu amar și durere în suflet. Nu m-a dezamăgit atât dumneaei - de la politicieni nu mai am de mult așteptări - cât oamenii noștri, mai toți cu studii superioare... Era exact aceeași atmosferă ca atunci când mergeam cu bunica la adunările colhozului la care președintele de colhoz orice spunea toată sala aplauda și striga "ura!", "ura!"”, scrie Victoria Grosu Vremeş.

