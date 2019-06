Moldovenii au prins gustul creditelor. Ponderea a depășit 40% din totalul împrumuturilor acordate

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Despre mentă, numai de bine! Este o plantă ierboasă aromatică folosită de mii de ani, nu doar pentru gustul sau mirosul pe care-l are, ci şi pentru beneficiile pentru sănătate. O regăsim tot mai des în jurul nostru, de la produse de îngrijire, până la alimente,...

Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis, scrie prim-ministra Maia Sandu pe Facebook,

„În numele societății civile ruse care locuiește în străinante, dute-te naibii (fuck you). A face pe plac unui dictator și a răsplăti agresiunea va înrăutăți lucrurile, întodeauna a fost așa.

Referitor la votarea privind dreptul Rusiei sa revina in cadrul APCE:

Ca răspuns la mesajele celor care mi-au cerut să comentez noul dosar deschis în Rusia, precizez că această acțiune este doar una dintre acele despre care am scris zilele trecute că ar fi amenințări la adresa mea și a familiei mele.

Din totalul portofoliului de credite de 19,1 miliarde lei oferit persoanelor fizice, 11,6 miliarde lei sau 60,7% revine sectorului bancar și 7,5 miliarde lei sau 39,3% sectorului nebancar. Trebuie să menționăm că în 2019 sectorul bancar a început să-și recâștige pozițiile pierdute în creditarea persoanelor fizice. Astfel, cota de piață a băncilor a scăzut continuu din 2013 de la 70% la 57% în 2018. Iar în primele 5 luni ale acestui an băncile au recuperat aproape 4% din cota de piață de la sectorul nebancar.

Astfel, de la începutul acestui an portofoliul de credite din sistemul financiar a crescut cu 2,3 miliarde lei, dintre care 1,5 miliarde credite oferite persoanelor fizice și 0,8 miliarde lei credite oferite persoanelor juridice. Astfel după o cădere continuă pe parcursul a șase ani a portofoliului de credite oferite persoanelor juridice în 2019 înregistrăm prima creștere timidă a acestui indicator.

Totuși după acest indicator noi suntem mult sub media europeană, unde îndatorarea gospodăriilor casnice este de 56% din PIB și mult sub media regională unde acest indicator variază între 15-20% din PIB.

În acest an, conform estimărilor noastre gradul de îndatorare a gospodăriilor casnice pentru prima dată va depăși 10% din PIB și va atinge cota de 10,5%. Acum 15 ani în urmă gradul de îndatorare a gospodăriilor casnice raportat la PIB era de patru ori mai mic și constituia în jur de 2,5%.

Astfel, în luna mai gradul de îndatorare a gospodăriilor casnice (persoanele fizice) s-a ridicat până la 19,1 miliarde lei, sau cu 1,5 miliarde lei mai mult decât la începutul acestui an.

