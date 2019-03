Moldovenii nu știu de ce au votat și ce îi așteaptă

Mulți dintre participanții la scrutinul din 24 februarie se arată dezinteresați de coaliția care ar urma să fie creată în viitorul Legislativ. La această concluzie a ajuns o echipă a ziarului TIMPUL, care a discutat, timp de două zile, cu persoane întâlnite pe străzile Capitalei. Scopul redacției a fost de a afla ce crede electoratul despre situația actuală a Blocului ACUM, care refuză dialogul cu alte partide, deschizând astfel calea unei coaliții PDM-PSRM-Șor, care ar putea crește substanțial influența Rusiei în R. Moldova.

La Piața Centrală din Chișinău, oamenii nu prea vor să discute despre politică. „Lasă-mă cu politica ta, mai bine hai la bar”, am primit invitația de la un bărbat uscățiv, între două vârste. „I-am ales să ne mai amăgească zece ani, nu mai vreau să aud de dânșii”, și-a făcut cruce o femeie rotundă ca o jucărie. „What? Să-mi bag piciorul!”, încerca să-și dea aere un tânăr blond și cu nasul turtit. Chiar dacă și au ceva de spus, „gospodarii” de la Piața Centrală preferă să tacă și să-și cumpere un kil de carne sau niște pătrunjel ceva... De ce nu?



„Orice coaliție înseamnă pieire pentru noi”

Probabil toată lumea a obosit să se dea cu părerea despre un joc în care ei nu mai contează? ne întrebam noi, pe când ne îndreptam spre centrul orașului. Pe Serghei Luca l-am întâlnit în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt ”, așteptându-și soția și copiii. Aflând că suntem jurnaliști și vrem să discutăm cu el despre alegeri, ne-a spus fără să pregete că anticipatele sunt singura soluție pentru țara noastră. De aceea el este categoric împotriva creării unei coaliții. „În caz contrar, vom pieri și Partidul Democrat sau Partidul Socialist ne va duce la groapă”, ne-a spus el cu încredere. În opinia sa, dacă PDM ar coaliza cu PSRM, atunci „socialiștii ar obține victoria, ceea ce este trist pentru cetățeni”. Serghei este convins că echipa lui Dodon a fost la guvernare în ultimii trei ani și ne-a demonstrat ce poate face. „Nu vreau să impun nimănui viziunea mea, dar lumea ar trebui să știe că socialiștii nu sunt o soluție pentru noi și că avem nevoie de un partid nou. În situația noastră, un partid nou ar însemna o dictatură care să ne educe, pentru că noi suntem needucați, ca popor. Orice coaliție înseamnă pieire pentru noi. În toți anii de independență, noi am demonstrat că nu știm să alegem pe cineva care să nu ne dezamăgească”, a menționat bărbatul.

Între timp s-a apropiat nevasta sa, împreună cu doi puradei mai drăguți decât tot parlamentul. S-a interesat zâmbind despre ce discutăm și ne-a rugat să nu-i punem întrebări, căci nu vrea să se implice în politică. Dar când a înțeles că îi respectăm decizia, ne-a spus că și-ar dori să avem anticipate și să învingă Blocul ACUM. „Aș vrea să cred că ei vor câștiga, dacă vom avea alegeri repetate. Totuși, văzând rezultatele din 24 februarie, nu cred că vor lua majoritatea, fiindcă nu au o influență atât de mare ca celelalte partide, din cauza lipsei de resurse financiare. Îmi pare rău că ei nu au televiziuni, nici prea mulți bani, și că șansele lor sunt minime”, ne-a spus soția domnului Luca, pe nume Svetlana.

„Ar trebui să se unească PDM cu PSRM”

De altă părere este Vitalie, un tânăr care nu se știe ce căuta în geantă, când ne-am apropiat de el. Auzind cum bate vântul, ne-a spus că fiecare partid are o viziune aparte, dar cu toate astea cele mai puternice formațiuni ar trebui neapărat să ajungă la un compromis și să-și unească forțele. „Cred că fiecare vrea să facă țara mai bună, dar numai împreună o pot face. Ar putea face acest lucru PSRM și PD, chiar dacă au ideologii diferite, pentru că au cea mai mare putere în stat”, a afirmat tânărul.

În continuare, vom face abstracție de opiniile celor care ne-au răspuns grosolan sau au refuzat să discute cu noi, inclusiv din cauza că au votat, dar încă nu au aflat cine a ajuns în Parlament. De ce? Pentru că nu-i interesează.

În schimb, doamna Valentina, o femeie foarte grăbită, de vreo 40 de ani, ne-a spus în treacăt că ACUM nu va face coaliție cu nimeni, „pentru că nu vor să fie trași pe sfoară”. Și ea optează pentru anticipate și își dorește foarte mult ca celelalte partide să nu ajungă la o înțelegere pentru a forma o majoritate parlamentară. „Nu vreau să se unească socialiștii cu democrații, ca să nu ne fure țara mai departe, ca până acum. Cred că ACUM a procedat corect, refuzând să coalizeze cu cele două partide și ar trebui să-și mențină poziția”, s-a dat cu părerea doamna, înainte de a grăbi pașii.

„Mi-au furat totul și am venit să cerșesc”

Nadejda vindea flori și, zărindu-ne, ne-a propus de departe câteva buchete. Dar când a văzut ce ne interesează, a început să râdă. „Fiecare partid, consideră ea, ar trebui să conștientizeze că noi nu suntem niște păpuși, care pot fi manipulate cum vor ei. Ne-au mințit atâția ani și vor continua mai departe să ne mintă”, ne-a spus ea, adăugând că avem nevoie de o coaliție pentru cetățeni, dar nu pentru guvernanți. „Ei trebuie să hotărască interesele lumii, nu ale lor, însă acest lucru se simte bine doar în visurile noastre”, ne-a mărturisit ea, nu se știe de ce în șoaptă.În parcul Catedralei, ne-a oprit o cerșetoare: „Dați-mi un leu să-mi cumpăr pâine, ajutați-mă, vă rog”. I-am întins zece lei și, când a aflat ce vrem de la ea, a început să ne povestească o istorie destul de bizară.

S-a prezentat Bandin Zenatia Noune Ixari Silvia Mihail și a spus că este „cap de stat major permanent” și membră a Partidului Democrat: „Acum am venit în R. Moldova. Mi-am făcut reparație în apartament și când m-am întors acasă nu am găsit nimic. Am venit să cerșesc. Eu fac parte din Partidul Democrat și este firesc că doresc ca el să câștige, dar pentru asta trebuie să obțină majoritate parlamentară, respectiv asta se poate realiza doar prin alegeri anticipate”. Când am întrebat-o ce fel de coaliție ar fi mai bună, în viziunea ei, ne-a rugat să-i lămurim despre ce este vorba. „Nu am televizor acasă, a adăugat, din cauză că mi s-a furat totul, dar m-aș bucura dacă mi-ați spune cine și câte procente a luat”, a spus femeia.



„Trebuie să găsească limbă comună PSRM cu PAS”

„Partidele care pledează pentru aceleași drepturi și aceleași preferințe trebuie să creeze o platformă comună. De exemplu, PDM cu PSRM ar fi o idee, pentru că sunt partide cu o influență majoră în stat și asta ne-ar ajuta să creștem în toate domeniile”, susține Bandin Zenatia Noune Ixari Silvia Mihail.

Un bărbat cu trei torbe, pe care l-am întâlnit pe o alee, la Ciocana, ne-a examinat lung când ne-am apropiat de el. Ne-a întrebat ce partid reprezentăm, iar, când a aflat că suntem jurnaliști, ne-a rugat să ne legitimăm. Până la urmă, și-a pus două torbe jos, dar pe a treia n-o lăsa din mână și basta. „Greu de spus, a zis în sfârșit. Partidele toate au spus că nu vor face coaliție, dar pentru a evita anticipatele, trebuie să facă ceva, ca să scoată țara din murdăria în care zace. Consider că ar trebui să găsească limbă comună PSRM cu PAS, dacă vor să coboare oligarhii”, ne-a spus bărbatul, refuzând categoric să se prezinte.

Un pericol național

Analistul politic Anatol Țăranu consideră că, în cazul în care PDM se va alia cu PSRM, integritatea R. Moldova va fi pusă într-un pericol național. „Propunerea socialiștilor de a face coaliție cu ACUM nu a fost acceptată, însă, dacă PDM cu PSRM se vor uni, ar exista un pericol național. Totuși, cel mai probabil, va exista anume această coaliție în condițiile în care ACUM a refuzat să coalizeze și cu socialiștii, și cu democrații. Cred că intensitatea cursului european va scădea simțitor. Deja depinde de cum se va poziționa PSRM”, susține Anatol Țăranu.

După alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, PDM a invitat la negocieri Blocul ACUM, însă atât PPDA, cât și PAS, au refuzat să discute cu formațiunea condusă de Vlad Plahotniuc. Ulterior, o inițiativă similară pentru Blocul ACUM a venit din partea PSRM, dar Maia Sandu și Andrei Năstase au dat același răspuns. În aceste condiții, pentru a evita alegerile parlamentare anticipate, singura coaliție posibilă ar fi între PDM și PSRM.