Moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar au cea mai mare încredere în Putin și în Dodon

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

O femeie a fost arestată pentru neglijență, după ce copilul ei de 5 ani a fost găsit într-o mașină de spălat pornită, relatează The Independent. Poliția a fost chemată după ce copilul a ajuns la un spital din Elwood, statul american Indiana, cu vânătăi și...

Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joacă din sectorul Râşcani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc. Ion Ceban a mai spus, în cadrul ședinței operative de la Primărie, că nu va tolera ilegalităţile în domeniul construcţiilor...

În cadrul unui interviu acordat portalului www.curentul.md, Boris Andros, Directorul general al Combinatului de panificaţie „Franzeluţa” S.A., a vorbit despre rezultatele înregistrate de întreprindere în 2019, despre provocările din acest an, dar şi...

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Datele sunt importante mai ales în contextul alegerilor prezidențiale directe, preconizate pentru luna noiembrie 2020. Astfel, rezultatele sondajului arată că în turul doi al alegerilor prezidențiale ar ieși (ca în 2016) liderul de facto al PSRM (pro-rus) Igor Dodon (cu 37%) și liderul PAS (pro-UE), Maia Sandu (cu 30%). Comparativ cu rezultatele sondajului, efectuat cu o jumătate de an în urmă, Maia Sandu este în ascensiune.

Este cel mai bun rezultat din ultimii 9 ani înregistrat în ceea ce privește opțiunea pro-europeană a moldovenilor. Sondajele arată că moldovenii au fost dezamăgiţi de UE în 2016. Conform măsurătorii făcute publice la 10 luni de la învestirea nocturnă a guvernului Filip (un guvern corupt cu înveliș pro-european, controlat de cel mai detestat om politic al momentului, oligarhul Vlad Plahotniuc), în spatele a zeci de cordoane de poliție, doar 38% dintre cetățenii moldoveni optau pentru aderarea țării la UE. Cel mai bun scor din istoria măsurătorilor sociologice din Moldova (76%), UE l-a înregistrat în 2008, după 8 ani de rezistență sub regimul comunist controlat de pro-rusul Vladimir Voronin.

Acestea sunt datele ultimului „Barometru de Opinie Publică”, lansat la sfârșit de an de Institutul de Politici Publice de la Chișinău.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)