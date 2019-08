O prietena mi-a relatat odată despre o interacțiune pe care a avut-o in anii '90 cu Oazu Nantoi. La întrebarea ei "Domnule Nantoi, sunteți din Bucovina de Nord, ocupata, dvs. va considerați roman?", domnul Nantoi a răspuns: "doamna, dvs. nu va este rușine sa întrebați așa ceva?!"

In R. Moldova comunismul, prin politicile identitare antiromânești, a creat o stare de fapt exploatata cu succes de ong-istii de după '90, si care se plia excelent si pe noile teze culturale relativiste: identitatea e subiectiva in mod absolut. Pentru a menaja/legitima moldovenizarea din perioada sovietica, identitatea trebuia sa devina o chestiune de considerație. "Dvs ce va considerați? Roman sau moldovean?"

Cum majoritatea, trecuta prin sistemul sovietic, "se considerau" moldoveni (fără ca asta sa însemne neapărat o opoziție cu identitatea românească), relativismul identitar trebuia chipurile sa funcționeze si ca o forma de expresie democratica: daca așa spune majoritatea, ce sa-i faci.

Aceasta paradigma a fost mereu contestată de moldovenii "care se considera" romani din R. Moldova.

Argumentul lor este ca nu poți fonda o societate libera, o comunitate coerenta bazând-te pe consecințele unui fals identitar si a unei violente istorice. Politica de deznaționalizare a (im)pus societatea, din punct de vedere al identității, din punct de vedere cultural, lingvistic nu mai spun, pe niște premise false, cu care realitatea este in conflict. Dovada e ca, aparent, nimic nu-i reușește Republicii Moldova. Totul e in blocaj. Se numește criza identitara.

Moldovenismul, prin toate avatarele sale - sovietic, "civic" - nu răspunde la nicio întrebare, nu da absolut nicio soluție acestei societăți. Moldovenismul sovietic e o mizerie, ca orice produsul identitar sau cultural totalitar. Moldovenismul "civic" doar spoiește mizeria, matura gunoiul sub preș si ne propune sa ne prefacem ca trăim "in pace si armonie necitând la limba".



Scopul e perpetuarea minciunii, duplicității, violentei simbolice, intimidării: "nu va este rușine, doamna??"

A te "considera" roman in R. Moldova stârnește "vrajba interetnica", strica armonia. Problema nu e si nu a fost niciodată ura lor, problema a fost mereu rezistenta ta: nu puteți sa fiți si voi oameni normali, moldoveni, așa cum ne-a vrut pe lumea asta Uniunea Sovietica? De ce "divizați societatea"? De ce nu lăsați guvernul sa rezolve problemele concrete? Las ca va arătam noi, o sa semnam cu socialiștii un moratoriu pe chestiuni identitare si geopolitice si n-o sa va mai lăsăm sa "speculați in scopuri politice chestiuni de limba si identitate".

Romanii din Moldova au ieșit triumfatori din URSS: nu ne-ați putut prosti pe toți cu "burghezo-mosierimea română exploatatoare si ocupanta a poporului moldovenesc". Limba romana, Podurile de Flori, rezistenta din 1992.

Dar au fost reduși in ultimii 25 de ani la irelevanta prin concursul a trei factori:

- rusesc,

- societatea civila leftistă care a devalorizat ideea de comunitate istorica, națiune,

- prostia Bucureștiului.

Am rezistat comunismului, n-am rezistat ăstora.

Marcela Țușca