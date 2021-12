Moldovenismul, o moştenire KGB-istă

Istoricul american Larry L. Watts a publicat recent un amplu studiu intitulat „Un INTERKIT românesc? Măsurile active sovietice şi „Păcală” din Pactul de la Varşovia 1965-1989” sub auspiciile Woodrow Wilson International Center for Scholars. Trebuie spus că studiul lui Larry L. Watts se bazează pe cercetările realizate de istoricii de la Chişinău Gheorghe şi Elena Negru. Arhivele sovietice păstrate dezvăluie bătălia dusă de regimul sovietic împotriva istoriei şi identităţii româneşti.

Câteva precizări: INTERKIT a fost o vastă operaţiune dirijată de sovietici împotriva Chinei care nu dorea să accepte dominaţia ideologică a Moscovei. În INTERKIT au fost angrenate toate statele comuniste - mai puţin România. De la sfârşitul anilor '60 până la reapropierea Moscova-Beijing din 1986, serviciile speciale şi de partid ale sovieticilor s-au folosit de toate mijloacele dezinformării pentru a bloca ascensiunea Chinei. Beijingul a rezistat şi şi-a găsit propriul drum în lume. Larry L. Watts afirmă că o operaţiune asemănătoare, care a concentrat toate forţele Uniunii Sovietice alături de cele ale celorlalte state comuniste a fost pusă în mişcare împotriva României.

Un monstruos aparat de propagandă de toate nuanţele şi de dezinformare a fost pus în mişcare împotriva unei Românii lipsite de forţa şi resursele Chinei. Aici trebuie căutate rădăcinile imaginii dezastruoase a României în lumea occidentală din ultimii douăzeci de ani. După căderea regimurilor comuniste, românii s-au aşteptat să îşi reia locul din lumea europeană deţinut înainte de cel de-al Doilea Război Mondial - însă războiul de imagine purtat de sovietici împotriva românilor vreme de aproape un sfert de secol nu putea să nu lase urme. Românii au ieşit relativ bine din Primul şi al Doilea Război Mondial, însă încheierea Războiului Rece ne-a schilodit imaginea pentru foarte multă vreme de acum înainte.

Documentele citate de studiul amintit dezvăluie ordinele venite de la centrala KGB şi aparatul central de partid către autorităţile din Chişinău între anii 1960-1989: planuri pentru promovarea teoriei moldoveniste, eliminarea periculoşilor naţionalişti fascişti care spuneau că limba moldovenească este identică cu limba română, planuri de publicaţii, emisiuni de radio şi televiziune în sprijinul acestei teze. În plus, în anii '80, KGB-ul de la Chişinău solicita periodic mărirea schemei de personal cu zeci de ofiţeri destinaţi combaterii „naţionalismului românesc”, anunţa succese în lupta împotriva fasciştilor. Am mai spus-o şi o repet: este un adevărat miracol că românii au rezistat şi continuă să existe în Basarabia. Cucerirea militară nu are nicio importanţă faţă de campania de mutilare a identităţii unui întreg popor.

Ordinele venite de la KGB şi centrala bolşevicilor pentru redactarea de lucrări care să demonstreze că moldovenii sunt diferiţi de români ne arată cine sunt părinţii adevăraţi ai moldoveniştilor de azi. Poate mulţi dintre „moldovenişti” sau indiferenţi nu ştiu de adevărata provenienţă a acestei teorii otrăvitoare - de asta cred că studiul lui Larry L. Watts ar trebui tradus în română şi răspândit în Basarabia.