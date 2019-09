Un nou record de viteză a fost stabilit pe 2 septembrie 2019! Un Bugatti Chiron modificat, condus de şoferul de teste Andy Wallace, a atins 490,48 km/h (aproape 305 m/h) pe o distanţă de 8,8 kilometri, scrie CNN.

Este prima mașină sport care a depășit viteza de 482,8 km/h pe traseul de teste Ehra-Lessien al Volkswagen, din Germania. Wallace, câştigător al cursei Le Mans din 1988 şi şofer de teste al Bugatti, a reuşit performanţa „incredibilă” luni.



Video of that 304mph top speed world record Bugatti Chiron - This is what 489km/h looks like from inside a car 🥴🥴💨 pic.twitter.com/PGJfLfozAd