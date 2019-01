Momentul în care amanta unui bărbat apare la nunta sa, îmbrăcată în rochie de mireasă

Un filmuleț surprins la o nuntă din Africa de Sud a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce amanta mirelul a apărut neinvitată la ceremonie, îmbrăcată în rochie de mireasă.



În filmulețul apărut pe Twitter, un bărbat încearcă din răsputeri să scape de „mireasa falsă” care a venit neinvitată la nuntă, în timp ce logodnica lui privește la întregul incident.

„O tipă a apărut la nuntă într-o rochie de mireasă. Mirele încearcă să rezolve situația”, se precizează în descrerea filmulețului, în care o femeie abordează cuplul nerăbdător să își unească destinele.

Mirele încearcă să o facă să plece, în timp ce participanții încep să strige, scrie The Sun. La un moment dat, o domnișoară de onoare în rochie roz încearcă să o scoată pe mireasa falsă din biserică, dar aceasta refuză.

Ca urmare, mirele începe să țipe la ea, în timp ce aceasta încearcă să i se adreseze adevăratei mirese.

Imaginile au fost văzute de peste 600.000 de ori și redistribuite pee Twitter de peste 6.000 de ori. Pentru moment, este neclar ce anume s-a întâmplat, însă The Sun notează că aceasta ar fi amanta

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv