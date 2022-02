Monica Babuc, nemulțumită că directorul CNA este numit de Parlament și nu prin concurs

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În fiecare an, la 4 februarie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Scopul acestei iniţiative este sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică şi promovarea celor mai noi şi eficiente metode de a combate...

Copilașul de doi ani din județul Neamț, care a ajuns marți seară în comă la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, nu mai are nici o șansă să-și revină, potrivit medicilor care au anunțat azi că băiatul a intrat în moarte cerebrală. Mama și iubitul ei,...

Compensațiile bănești anuale, acordate personalului de conducere și didactic din instituțiile publice de învățământ general, vor fi dublate în acest an.

O nouă dispută pe Facebook între Ion Chicu, și Dan Perciun pe domeniul economic. Liderul PDCM spune că ieri Consiliul de Administrare al Băncii Central Europene a decis să mențină la cota zero rata de bază pentru credite „având ca obiectiv menținerea accesului...

„Lipsa de echipă din guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, creează percepția unor acțiuni necompetente în ministere și în activități. De aceea eu le doresc colegilor din PAS să găsească această posibilitate și să se gîndească la persoanele cheie. Apropo, eu voi deplînge această modificare din legislație s-a recurs la numire, pentru că orice numire poate dezamăgi, asta este opinia mea, acum o să vedem numirile. Pentru ca să înțelegem cine și cum este acel om care a devenit astăzi șef la CNA, urmează să treacă cel puțin, o jumătate de an, ca să vedem ce se întîmplă la această structură de forță și așa mai departe”, a declarat Monica Babuc.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

