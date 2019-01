Morala ”tradițională” versus morala ”progresistă”

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Zodiac carieră şi bani, 22 ianuarie 2019. În această perioadă, Vărsătorii sunt pe val! La capitolul bani stau excelent şi se anunţă un câştig material sau o primă acum la inceput de an.

Liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, a respins categoric posibilitatea, sub orice formă, de reunire a Transnistriei cu Republica Moldova.

Guvernarea va continua proiectele sale de susținere socială a cetățenilor, pentru că oamenii așteaptă condiții mai bune de trai. Declarația a fost făcută de către liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la primul briefingul din cest an. Șeful democraților a...

Premierul britanic Theresa May a anunţat că se va întoarce la Bruxelles pentru a-şi salva acordul Brexitului respins de deputaţi, cărora nu le-a oferit luni planul alternativ pe care-l cereau, relatează AFP.

P.S.1 Au apărut dovezi că propaganda comunistă a fabricat legenda lui Pavlik Morozov. Iuri Druzhnikov, un scriitor disident rus, a efectuat o investigație publicata în 1996 sub titlul "Informer 001: Mitul lui Pavlik Morozov". În cartea sa, Druzhnikov contestă fiecare aspect al vieții lui Pavlik – versiunea propagandei sovietice. El sugerează că, în realitate, Pavlik a fost ucis de un ofițer GRU.

Din aceste considerente acceptă turnătoria ca o metodă de lucru, inclusiv în Justiție. Vedem cum infractorii devin acceptabili din punct de vedere moral dacă pentru a scăpa de închisoare fac denunțuri. Vedem cum copiii, soția/ soțul sunt aplaudați când devin turnători etc. Problema esențială este că au creat un sistem judiciar care s-a bazat pe turnătorie ca pe o pârghie în controlul societății. În acest scop, progresiștii îi învăță pe cetățeni încă de mici să toarne. Eventualele bariere morale dispar de la vârste fragede. Educarea crează obișnuință. Cu cât e mai sistematică și mai precoce, cu atât este mai solidă.

Dacă ești cu ei, ești bun. Dacă nu, ești dușmanul poporului. De exemplu, cât a fost Prim-Ministru PSD, Victor Ponta, era Puie Monta și plagiator; când a schimbat barca, a devenit o persoană acceptabilă și responsabilă. Și securiștii beneficiază de același tratament. Astfel cei care l-au anchetat, înainte de 1989, pe istoricul și luptătorul anticomunist Marius Oprea au devenit frecventabili pentru că și-au spălat păcatele înregistrând la tribunal partidul PLUS. Pentru progresiști loialitatea, relațiile de familie, nu există.

Tatăl lui Morozov, Trofim, era președintele Sovietului din satul Gerasimovka. Trăgând Pavlik cu urechea, după cum fusese instruit, îi aude pe tatăl și pe unchiul lui spunându-și la un păhăruț de votcă păsurile. E convins din prima clipă că e vorba de doi dușmani ai poporului și îi pârăște. Cei doi cârtitori sunt imediat ridicați de GRU (Securitatea Statului) sau, cum am spune noi astăzi, arestați. În timpul anchetei cu privire la cazul lui Trofim Morozov, soția sa, Tatiana Morozova, a declarat că Trofim obișnuia să o bată și, de asemenea, aduce acasă valori primite ca plată pentru vânzarea de documente false care îi ajutau pe kulaci (chiaburi) să nu predea cotele de grâne. Pavel, care avea doar 13 ani la acel moment, a confirmat declarațiile date de mama sa. Trofim Morozov a fost condamnat la 10 ani de lagăr de muncă și apoi executat. Pavlik primește laude în fața colegilor lui de școală și este considerat un mic erou. La 3 septembrie 1932, unchiul, bunicul, bunica și un văr l-au ucis pe Pavlik. Toți au fost condamnați la "cea mai înaltă măsură de apărare a ordinei sociale" – moartea.

Urmărind manifestările societății românești din ultimii ani, am constatat că, dincolo de confruntările politice, ideologice, culturale, în realitate, conflictul este între morala ”tradițională” și morala ”progresistă”. Pentru a fi mai bine înțeles, voi exemplifica fiecare tip de morală prin doua biografii: a lui Pavlik Morozov și a doamnei Nela Secară din Oradea.

