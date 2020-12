Moscova blochează rezolvarea conflictului Transnistrean pentru menținerea afacerile ilegale în beneficiul grupărilor mafiote

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Menționăm că președintele ales, Maia Sandu, a reiterat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că poziția R.Moldova a fost și va rămâne că trupele ruse trebuie să părăsescă R.Moldova, iar, în ceea ce ține de misiunea de pacificatori, autoritățile pledeaă pentru transformarea acesteia într-o misiune internațională, sub egida OSCE.

„Compromiterea constantă de către Moscova a procesului de soluționare politică a conflictului transnistrean urmărește două obiective majore: 1. Menținerea prezenței militare ruse și, deci, a controlului geopolitic rus asupra zonei; 2. Funcționarea mecanismului economic ilicit din zona transnistreană în beneficiul unor grupări mafiote extrem de influente de la Moscova, Tiraspol, Chișinău și Kiev. Trupele ruse din Transnistria, asistate de numeroase trupe paramilitare separatiste, de fapt, joacă rolul brațului înarmat al mafiei. Nu trebuie să existe nici un dubiu privind provocarea și antrenarea acestor forțe militare într-un nou război pe Nistru, în cazul pericolului anihilării efective a schemelor economice mafiote din Transnistria. Maia Sandu nu poate renunța la programul său politic de combatere a corupției, care este alimentată major de existența zonei separatiste în Transnistria, chiar dacă pe această dimensiune politica noul ales președinte a RM intră în conflict existențial nu doar cu mafia autohtonă, dar și cu ramificațiile ei internaționale acoperite de interesele geopolitice ale Moscovei. În aceste condiții problema prezenței ilegale a trupelor ruse în RM, precum și a conflictului transnistrean per ansamblu, necesită o abordare complexă cu un înalt grad de competență și expertiză profesională din partea echipei noului președinte. Situația se complică și datorită faptului, că actuala vice prim-ministră, responsabilă de dosarul transnistrean, a fost selectată în post după criterii absolut netransparente, fără nici un background pe domeniul de responsabilitate. Pe acest fundal cresc enorm cerințele față de competența și inteligența bordului de consilieri prezidențiali, îndeosebi pentru candidaturile consilierilor responsabili de dosarele transnistrean, de politică externă și a secretarului Consiliului Superior de Securitate. În special se cere evidențiat în această perspectivă și rolul ambasadorilor RM la Moscova și Kiev. Este clar, că noul președinte va avea o misiune extrem de complicată chiar din prima zi a mandatului său. Să sperăm că Maia Sandu foarte repede va parcurge distanța care separă postura președintelui de succes de partid , de postura președintelui de succes a tuturor cetățenilor moldoveni”, a subliniat expertul.

El a declarat că orice încercare a Chișinăului de a evada de sub tutela Kremlinului va provoca reacții de restabilire a status quo. Astfel, potrivit analistului, conflictele teritoriale din fostul spațiu sovietic sunt menținute în stare înghețată anume cu scopul de a păstra influența geopolitică rusă în zonele respective, dar și pentru a reactiva aceste conflicte în momentul când apare pericolul diminuării acestei influențe.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

