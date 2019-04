Moscova vrea batista pe țambalul integrării europene

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)