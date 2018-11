Moştenirea lui Sergiu Cioclea la BNM: Peste 3 miliarde de dolari SUA în puşculiţa statului

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Hram plin de surprize, distracţie şi voie bună la Nisporeni. În parcul din centrul oraşului a fost inaugurată o moară de vânt, construită cu susţinerea preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Moara este simbolul Nisporeniului, iar localnicii au de acum un motiv în plus de...

“Noul șef al BNM, împreună cu noua echipă a Guvernului condusă de Pavel Filip, dar și cu suportul politic primit în Parlament, a reușit să promoveze o serie de acțiuni ce au permis stabilizarea pieței bancare, cursul de schimb al monedei naționale, dar și inflația. S-a reușit, de asemenea, excluderea unor probleme ce erodau sistemul din interior și, într-o anumită perioadă, puteau să degenereze în noi crize. Sigur, industria bancară este un organism ce permanent are nevoie de îmbunătățiri și de salturi calitative pentru a răspunde schimbărilor rapide din economie atât la nivel local, regional, dar și internațional”, se arată în materialul de pe Poşta de Ştiri.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)