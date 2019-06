Motivul REAL pentru care Moscova a forțat debarcarea lui Vlad Plahotniuc

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

Cunoscutul politolog rus, doctorul in stiinte istorice, Valery Solovei, care a părăsit din motive politice postul de șef al departamentului de relații publice al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO_, a declarat...

România avea anul trecut cele mai reduse preţuri la alimente dintre ţările Uniunii Europene, cu 34,6% mai scăzute decât media UE, iar la recreaţie şi cultură cu 41,6% sub medie, arată datele publicate luni de Eurostat.

În realitate, Rusia are nevoie de o enclavă separatistă, prin intermediul căreia să țină în șah întreaga Republică Moldova, dar și Ucraina, România și Sud-Estul Europei. Dispariția focarului de instabilitate de la Nistru este ultimul lucru pe care îl dorește Moscova. Din contra, Kremlinul are nevoie de noi tensiuni, de un nou război rece, de o nouă retorică războinică, iar pentru aceasta trebuia să înlăture principalul impediment în realizarea acestor obiective – Vlad Plahotniuc.

După o lungă perioadă de război rece, relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului au început să se dezghețe. Au sporit contactele dintre oamenii de afaceri, s-a renunțat la tonul ultimativ, însă toate aceste performanțe au pus pe jar Federația Rusă, care, deși este, oficial, mediator în procesul de negocieri, se opune cu tot ce are soluționării politice a conflictului.

Colosul din răsărit a mobilizat TOATE RESURSELE de care dispune, pentru a debarca, atenție! o singură persoană. Și-a pus în funcțe toate instrumentele diabolice de presiune pe care le are la dispoziție, a mobilizat la maxim serviciile secrete, care și-au reactivat o armată întreagă de agenți conservați de la Chișinău. A investit milioane de dolari, prin așa-zise organizații neguvernamentale, a finanțat, direct sau indirect, zeci de instituții media, a transmis prin curieri milioane de dolari pentru PSRM și toate acestea, repetăm, pentru a debarca UN SINGUR OM!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)