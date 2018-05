Motode simple și eficiente cum să-ți protejezi cel mai mare organ al corpului

Stiai ca pielea este cel mai mare organ al corpului dar si cel mai greu, adica aproape 16% din greutatea ta totala? Iata un motiv in plus sa o protejezi!

Iti prezentam mai jos cateva metode simple, dar extrem de eficiente, cu ajutorul carora vei dobandi un bronz de invidiat, dar, in acelasi timp, iti vei putea pastra pielea sanatoasa si frumoasa, nu doar pe parcursul verii, ci dincolo de ea.

Reconsideră-ți alegerile alimentare

O piele frumoasa nu inseamna una tratata cu diferite creme si lotiuni scumpe, oricat ar incerca reclamele sa ne determine sa credem asta. O piele frumoasa este una in primul rand sanatoasa. Sigur, au si produsele cosmetice rolul lor, departe de a-l minimaliza, dar nu trebuie sa uiti ca ele actioneaza numai in exterior.





A reduce ingrijirea pielii doar la cosmetice, ar fi ca si cum ai face curatenie generala in casa, dar gunoiul, in loc sa il elimini, l-ai ascunde sub un covorul din sufragerie.

Secretul sanatatii tenului sta in interior, adica in aportul de vitamine pe care i-l aduci prin alimentatie, iar ea te rasplateste, radiind. Atat inflamatiile, cat si acneea sunt mesaje ale pielii tale, semnale prin care te avertizeaza ca tu nu o ajuti suficient si undeva exista un deficit.

Pregateste-ti pielea pentru vara facand o schimbare simpla in modul in care te hranesti: trebuie sa cresti cantitatea de fructe si legume proapete. Din fericire, din punct de vedere alimentar, momentul nu putea fi mai potrivit. Daca pe parcursul iernii gaseam mai greu surse de vitamine, si, in absenta expunerii la razelor soarelui, unele dintre ele, cum este vitamina D, se sintetizau mai greu in organism, acum corpul tau poate fi rasfatat cu toate vitaminele si mineralele care i-au lipsit. In piete asistam la o explozie de legume si fructe, adica exact ceea ce iti trebuie. Chiar si cateva saptamani de alimentatie sanatoasa se vor vedea pe chipul tau mai puternic decat un lifting.

Hidratează-te

Daca nu ti-ai facut inca un obicei din a te hidrata suficient, macar acum decide sa incepi. Apa este vitala pentru buna desfasurare a proceselor noastre metabolice, cum ar fi digestia, asimilarea substantelor nutritive, circulatia, eliminarea toxinelor si multe altele.

Bea intre 5 si 8 pahare de apa zilnic si vei vedea rezultate atat la nivelul metabolismului si tranzitului intestinal, dar si la cel al mentinerii greutatii si tonifierii pielii.

Tot pentru o hidratare buna a pielii, de aceasta data din exterior, incearca o data pe saptamana sa faci o baie reconfortanta in care ai pus, cu o ora inainte, un saculet textil cu cativa pumni de fulgi de ovaz. Acelasi remediu il poti aplica si daca ai pielea iritata din cauza unei eruptii sau a razelor solare.

Încearcă o metodă simplă de exfoliere

Rezultatul procedeului de exfoliere a pielii va fi vizibil imediat; vei scapa de celulele moarte, pielea ta va fi mai curata, mai neteda si mai placuta la atingere.

Nu e obligatoriu sa cumperi produse cosmetice speciale, poti folosi cateva din trusa de beauty a naturii: malai, fulgi de ovaz, zat de cafea proaspat.

Consumă alimente care conțin beta-caroten

Betacarotenul este un compus prezent in anumite fructe si legume care, in organism se transforma in vitamina A, ajutand pielea sa lupte impotriva radicalilor liberi si pregatind-o pentru expunerea la soare. Cea mai cunoscuta leguma cu continut de betacaroten este morcovul.

Vitamina A este responsabila de stimularea sintezei de melanina, substanta care pigmenteaza pielea si o apara de razele UV, ceea ce inseamna ca, daca vei consuma alimente bogate in beta-caroten mai ales la inceput de vara, iti asiguri un viitor bronz frumos, sanatos si de durata, evitand, in acelasi timp, arsurile solare.

Oricum este foarte important sa nu uiti ca, indiferent de masurile de prevenire si protectie pe care ti le iei, expunerea la soare nu ar trebui sa se faca decat dimineata pana in ora 11 si dupa amiaza, dupa ora 15.

Cel mai la indemana aliment care contine beta-caroten este banalul suc de morcovi. In plus, gustul este chiar mai bun decat aspectul!

In final, ca sa poti sa alegi informat, iata cateva dintre alimentele cele mai cunoscute pentru continul lor de betacaroten:

Sursa: exquis.ro