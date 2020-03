MP Unirea cere ANULAREA imediată a alegerilor din Hîncești

Avand in vedere faptul ca in RM a fost declarat Cod Rosu de infectie cu coronavirus, precum si faptul ca in satul Balceana a fost confirmat cel putin un caz de infectie, MIscarea Politica UNIREA, cere insistent CEC amanarea alegerilor din circumscriptia nr. 38, Hincesti, pana la depasirea situatiei exceptionale cu care ne confruntam.

In calitate de candidat, impreuna cu colegii din MPU, vom depune imediat un demers in acest sens la organele electorale.

La nivel global a fost declarata stare de pandemie. Sanatate si viata oamenilor nu trebuie puse in pericol, iar dezinfectarea pixurilor in sectiiile de votare nu reprezinta o solutie pentru prevenirea infectiei cu coronavirus.

In satul Balceana, trebuie introdusa carantina obligatorie pentru toti. Acelasi lucru trebuie facut de fapt, in toata Republica Moldova

De altfell, consideram ca trebuie intreprinse si urmatoarele masuri:

1. Declararea starii de urgenta de catre Parlament, introducerea CARANTINEI GENERALE pana dupa sarbatorile de Paste. Obligarea intregii populatii sa se autoizoleze la domiciliu.

2.Stabilirea unui orar national de iesire din casa pe categorii de varsta, pentru aprovizionarea cu strictul necesar, neadmiterea golirii rafturilor, si neadmiterea panicii.

3. Stabilirea functionarii in regim special a functionarii doar a institutiilor si intreprinderilor cu caracter vital pentru societate, restul urmand a fi inchise sau treaca in regim de teleworking (daca genul de activitate permite). Renuntarea la absurditatea de a cere parintilor sa-si ia concediu din cont propriu pentru a sta cu copiii acasa. Renuntarea la obligarea educatorilor si profesorilor sa mearga la serviciu in timp ce institutiile raman inchise. Introducerea, prin lege, a regimului fortat de ramanere la domiciliu, ca urmare a epidemiei. In Romania asemenea masuri deja au fost luate.

4. Alocarea de mijloace financiare din fondul de rezerva al statului si al BMM - (indemnizatii) pentru compensarea ramanerii fortate acasa a populatiei, pentru finantarea suplimentara a medicinii, pentru acoperirea pierderilor in economie, generate de pandemie etc.

5. Explicarea clara a riscurilor: coronavirus-ul duce din “raceala”, in pneumonie bilaterala extrem de severa, care necesita internarea in reanimare cu conectarea a aparate de respiratie artificiala si care are efect letal la persoanele care sufera de alte boli.

In caz de epidemie in masa, noi pur si simplu nu vom avea capacitatea la nivelul spitalelor sa internam bolnavi si nu vom avea destule aparate de respiratie artificiala pentru a-i conecta la ele.

Cerem CEC, Guvernului, Parlamentului, sa anuleze imediat alegerile din Hincesti si sa puna aplicare masurile mentionate mai sus.

Chisinau, 14 martie 2020