MUȘAMALIZARE? Militarul care a căzut în gol de la etajul 10 ar fi fost aruncat de către cineva, dar nu s-ar fi sinucis așa cum se presupune

Militarul care a căzut în gol de la etajul 10 ar fi fost aruncat de către cineva, dar nu s-ar fi sinucis așa cum se presupune. Acesta susține că are martori și dovezi care demonstrează că fratele său nu a căzut singur. Acum el încearcă să-și facă dreptate, însă spune că îi este greu, dat fiind faptul că pentru moment se află peste hotarele țării și nu poate reveni acasă, scrie Stiri.md.

„Din păcate nimeni nu vrea să se ocupe de acest caz. Toți vor să astupe și să scrie că e sinucidere. Eu din păcate nu-s pe loc, dar și așa am putut să găsesc dovezi că el nu s-a aruncat singur, chiar și martori am găsit. Și când am sunat la doamna anchetator ea nu a vrut să mă asculte și a închis telefonul în nas. Eu sunt peste hotare și din păcate nu pot pleca acasă din cauza carantinei”, ne-a scris fratele militarului.

Loading...

Reporterul Știri.md a luat legătura cu bărbatul în cauză care ne-a declarat că este sigur de faptul că fratele său nu putea să recurgă la așa gest disperat.

Tot el ne-a povestit că pe corpul militarului au fost observate semne de bătăi, iar în scara blocului unde s-a întâmplat tragedia erau pete de sânge.

„Pe corpul lui au fost semne de apărare, semne de bătaie, iar în acel bloc pe scări sunt urme de sânge. În acea dimineață el era pregătit să plece la serviciu, iar omul care are în gând așa ceva, nu s-ar îmbrăca în formă ca să plece să se sinucidă”, ne-a mai spus bărbatul.

Acum fratele victimei vrea să se facă auzit, iar oamenii legii să-și îndeplinească munca până la capăt.

„Anchetatoarea nu primește informație la telefon, chiar și dacă noi nu suntem la moment în țară, iar poliția susține că e un suicid și alte versiuni nu iau în calcul”, spune disperat fratele.

Contactată de Știri.md, ofițerul de presă Natalia Stati ne-a declarat că deocamdată oamenii legii nu se pot expune exact pe acest caz.

„La moment e proces penal, se așteaptă rezultatele expertizelor, cazul încă se investighează, dar versiunea preliminară e că tânărul s-a sinucis”, ne-a spus Stati.

Știri.md amintește că un tânăr de 26 de ani a decedat după ce a căzut în gol de la etajul 10 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 21 mai, în sectorul Buiucani al Capitalei.