Munții Apuseni, cetatea spiritului românesc

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Revenind la peșteri, adevărate miracole ale lumii subterane, de o frumusețe răpitoare, vă vom recomanda câteva dintre cele mai spectaculoase locuri pentru incursiuni în măruntaiele pământului de neuitat.Peștera Urșilor a fost descoperită în 1975, cu ocazia unei dinamitări executate la cariera de marmură din zonă. Este unul dintre principalele obiective turistice ale Munților Apuseni, ea aflându-se în județul Bihor, în imediata apropiere a localității Chișcău, comuna Pietroasa, la o altitudine de 482 m. Numele peșterii se datorează numeroaselor fosile de „urși de cavernă" (Ursus spelaeus) descoperite aici. Peștera era un loc de adăpost pentru aceste animale, acum 15.000 de ani. La bătrânețe, ca multe alte mamifere (ex. elefantul african), ursul de peșteră se retrăgea să moară în același loc ca și strămoșii sau predecesorii săi.Peștera Scărișoara sau Ghețarul de la Scărișoara adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România. De aici îi vine și numele de Ghețar, iar Scărișoara vine de la comuna Scărișoara situată 16 km mai jos, de care aparținea administrativ în vremea când a fost botezată. Acum aparține comunei Gârda de Sus, județul Alba.Peștera Meziad este o peșteră mare, fiind una dintre primele peșteri amenajate și mult timp una dintre cele mai lungi peșteri din România (4.750 m lungime cu mai multe nivele) fiind situată în județul Bihor pe Valea Meziadului în regiunea sud-estică a Munților Pădurea Craiului și zona de vest a Munților Apuseni. Declarată monument al naturii, o rezervație speologică, peștera a fost cercetată intens. În 1921 a fost vizitată de o echipă de geologi având în frunte pe renumitul speolog român Emil Racoviță. Peștera Meziad a fost reamenajată în 1972 și deschisă turismului.Acestea sunt doar trei dintre cele câteva sute de peșteri incredibile din această regiune, recomandate mai ales datorită infrastructurii excelente și ușurinței cu care pot fi vizitate, chiar și de către cei care nu au niciun fel de aptitudini pentru alpinism sau drumeții montane.

Pe lângă relieful carstic variat (Cetățile Ponorului, Padiș, Groapa Ruginoasa, Poarta lui Ionele, Ghețarul de la Scărișoara, Focul Viu etc.), un punct de interes îl reprezintă obiectivele muzeale și istorice. De exemplu, Muzeul aurului de la Brad, unde există o bogată colecție de pepite, dar și de unelte tradiționale pentru extragerea aurului, îndeletnicire ce datează de peste 2000 de ani în aceste locuri.

