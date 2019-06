Muravschi: Diletanții nu au ce căuta în politică iar ACUM are o perspectivă clară – să fie în opoziție

”Politica este un joc, mai mult, este o luptă. Ca în lupta adevărată, învinge acela, care are o tehnică mai bună și dispune de procedee ascunse. Diletanții nu au ce căuta în ring. Așa că ACUM are o perspectivă clară – să fie în opoziție. Iar de comportamentul lor în opoziție va depinde și dacă se vor menține în politică sau vor lăsa în urmă doar amintiri despre existența lor scurtă”, constată Alexandr Muravschi.

Timpul Liber 6 Iunie 2019, ora: 05:45

„Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect” (23) Lecţia practică de gramatică: Virgula şi propoziţia subordonată

Din editia print / Foto: avimelech24.wordpress.com

● „7-8 dacă am face am reuşi să ne calificăm” Pe crawlul de la televizor am văzut scris: Din câte am înţeles de la medicul Stelei există speranţe să se refacă. De ce nu e corect?