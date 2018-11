N-a spălat nici măcar o farfurie! Autorităţile din Costa Rica, replică la acuzaţiile Elenei Udrea: Condiţiile sunt DECENTE

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a...

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

”În România, Elena Udrea ar fi stat acasă cu copilul până la vârsta de 1 an. În Costa Rica, ea are un loc să-şi alăpteze copilul în penitenciar. El a ales să ia copilul cât mai rar la penitenciar, deoarece îi este teamă ca nu cumva să intre în contact cu alte boli din închisoare," a adăugat Vicol.

”Este cumplit, este groaznic, am înţeles că dorm câte trei-patru în pat. Este foarte multă mizerie, este foarte multă violenţă, sunt puţini gardieni, care nu reuşesc să menţină ordinea acolo,” povestea îngrozită Laura Vicol.

"Există o zonă exclusivă în penitenciar cu pat pentru femeile care sunt aproape de momentul în care nasc şi pentru cele care au deja nou născut. Aceste rezerve pot găzdui mame cu copii de până la 3 ani şi e un loc curat şi amenajat cu multă grijă, unde fiecare mamă are un separeu cu copilul său. Totul este echipat cu pătuţuri, scutece şi, în plus, au o parte de atenţie specială din partea personalului," a adăugat el.

În ceea ce priveşte situaţia Elenei Udrea şi a fiicei ei, directorul Adaptării Sociale a explicat că acesteia i s-a comunicat că are posibilitatea de a primi o ”rezervă” cu un pat special pentru femeile cu nou născuţi, dar că până în prezent, nu a cerut transferul. În plus, el a menţionat că nu există niciun risc pentru fetiţă, aşa cum se plângea avocatul român.

"Cele două (Elena Udrea şi Alina Bica n.r.) sunt, după cum ştiţi, în modulul A2 din închisoarea Vilma Curling, unde nu există supraaglomerare şi fiecare dintre ele are propriul pat. Modulul este pentru 68 de persoane şi nu există mai multe deţinute decât permite capacitatea acestuia," a explicat José Luis Bermúdez, directorul Departamentului Adaptării Sociale, citat de cotidianul local lateja.cr.

Oficialii Ministerului Justiţiei din Costa Rica au contrazis-o pe avocata Alinei Bica, Laura Vicol, care spune că fostul ministru al Turismului supravieţuieşte într-o mizerie cruntă şi într-un mediu extrem de violent şi supraaglomerat în închisoarea Vilma Curling din Costa Rica. Ei susţin că în modul A2, unde este cazată Udrea, fiecare deţinută are patul ei şi că nici măcar nu se pune problema să-şi spele singură farfuria sau să-şi facă patul.

