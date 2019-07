Nadia Comăneci și Arnold Schwarzenegger, în sala de fitness: „Eu fac munca, ea culege laudele” (Video)

Nadia Comăneci și Arnold Schwarzenegger apar împreună într-un scurt video amuzant, filmat într-o sală de fitness din California. "Eu fac munca, ea culege laudele", spune, în glumă, actorul american.



Imaginile au fost postate pe contul de Twitter al Nadiei Comăneci. Românca spune că întrevederea cu Arnold Schwarzenegger, în sala de fitness din California ”e modul perfect de a celebra 43 de ani de la primul 10”, pe care l-a luat la Jocurile Olimpice.

Just bumped into @Schwarzenegger @GoldsGym ...is a great way to celebrate 43 years from Montreal s first 10 pic.twitter.com/0grnBQoa7k