Narațiunea Kremlinului privind rolul Armatei ruse în Transnistria este susținută de către autoritățile de la Chișinău

Actualul Guvern, complice la acțiunile Rusiei în regiunea transnistreană? În luna august 2019, Federația Rusă a propus să inițieze procesul de utilizare a munițiilor stocate lângă satul Cobasna în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, a calificat atunci intenția drept ”o propunere care ar fi acceptată de populația din dreapta Nistrului în calitate de prim pas pentru restartul realțiilor moldo-ruse”. Doar că distrugerea unei cantități atât de mari de armament este imposibilă cu o singură cameră, oricât de performant ar fi utilajul. Mai mult, pentru aceasta este nevoie de un acord interstatal. Unul a fost semnat încă în 1992 doar că nu a fost ratificat de Rusia. Leahu s-a arătat convins că nu se va reuși distrugerea măcar a unui obuz până la alegerile prezindențiale din Moldova. Mai mult, nimeni ar trebui să creadă că dacă depozitul cu armament va fi lichidat, Rusia își va retrage armata. Moscova va încerca chiar să-și mărească prezența militară. Expertul afirmă că în prezent asistăm la o altă tentativă a Moscovei de a-și realiza intențiile cu ajutorul conducerii de vârf a Moldovei. Și anume, planul de a acorda regiunii o ”autonomie puternică”. Sub paravanul destrugerii unei cantități de muniții învechite, Kremlinul va consolida numeric efectivul militar (specialiști în dezamorsare) și va extinde prezența lor.

Mai mult, în loc să fie taxat pentru această afirmație, în apărarea șefului diplomației de la Chișinău au sărit atât prim-ministrul Ion Chicu, cât și președintele țării Igor Dodon. Chicu a declarat că spusele ministrului au fost ”interpretate, inclusiv de presă”. Mai mult, potrivit premierului, Ciocoi s-a referit la misiunea de menținere a păcii, care a fost semnată între Republica Moldova şi Rusia din 1992. ”La aceasta s-a referit. Punct”, a spus Ion Chicu. Nu este de mirare că și reacția șefului statului a fost asemănătoare. Igor Dodon a declarat că: ”Din câte am înţeles, dumnealui s-a referit la misiunea de pacificare. Probabil, au fost interpretate greşit unele declaraţii ale dumnealui.” Nici că ne puteam aștepta la altceva, din moment ce însuși Dodon a declarat în 2016, într-un interviu pentru Russia Today, că războiul de pe Nistru a fost unul civil. Mai mult, aceeași gafă monumentală a fost făcută de fostul ministru de Externe Nicu Popescu care a clificat războiul din Transistria drept război civil. Faptele istorice nu pot fi însă șterse din memoria oamenilor. În acțiunile de luptă și-au pierdut viața circa 300 de combatanți și peste 400 de civili, iar câteva sute de oameni au fost răniți. Acordul de încetare a focului a fost semnat în data 21 iulie 1992 de către Republica Moldova și Federația Rusă.

Trupele GOTR au fost trimise de Rusia în 1992 ca urmare a Declarației de Independență a Republicii Moldova. Rusia susține în continuare că prezența acestor trupe în Transnistria are rolul de a preveni izbucnirea unui război între regimul separatist și Republica Moldova. În pofida acestor declarații ale Kremlinului, mărturiile unor cetățeni moldoveni și etnici ruși din acea perioadă, vorbesc despre faptul că în 1992, trupele GOTR au luptat alături de transnistreni împotriva forțelor armate moldovenești. Experții afirmă că în raport cu Moldova, forțele militare trasnistrene sunt comparativ egale, doar că acestea au un avantaj: nivelul de pregătire persoanlă este mai înalt, la fel și posibilitatea de a se antrena eficient, nu duc lipsă de cartușe, proiectile, carburanți, au în dotare 18-20 de tancuri modernizate.

La 28 de ani de la încheierea războiului de la Nistru, Guvernul rus continuă să-și mențină contingentul de soldați ruși în Transnistria, sub denumirea de Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR). Acesta nu joacă niciun rol în procesul de menținere a păcii în regiune. Potrivit specialiștilor de la Ministerul Apărării a Republicii Moldova și din cadrul Misiunii OSCE la Chișinău, în regiune suunt depozitate aproximativ 22 de mii de tone de armament (Cobasna); dotarea GOTR – în jur de 200 de persoane; dotarea batalionului de menținere a păcii; asigurarea trupelor armate ale regimului secesionist: 4-5 mii oameni. Restul reprezintă structurile de forță ale regimului, plus rezerva pentru cazurile speciale.

