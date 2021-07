Năstase: Cu ce-am greșit? Acesta este dezamăgit de rezultatele sale

Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, spune că a rămas dezamăgit de rezultatele obținute de formațiunea sa în unele localități în care știa sigur că va exista un sprijin masiv al populației.

În comuna Trușeni, unde politicianul spune că sânt în derulare mai multe proiecte implementate la inițiativa Platformei DA, scorul la alegerile de duminica trecută a fost unul descurajant, comparativ cu rezultatul obținut de PAS.

„Îmi sânt atît de dragi locuitorii din Trușeni, una din localitățile care foarte bine m-a votat anterior, și pe fratele meu l-au votat. Iată pentru această localitatate, ca și pentru multe altele, noi am făcut niște proiecte. S-au ocupat Nicolae Bulat, Vasile Năstase, vorbim despre un proiect de 250 de milioane de lei, asta am încercat să aducem noi pentru Trușeni. Este bine? PAS a luat acolo 1000 de voturi, iar Platforma DA a luat 93 de voturi. Cu ce am greșit? Vă întreb cu ce am greșit? Cu nimic! Marele noastru păcat este 1: că nu avem bani să dăm la presă și nu avem televiziunile noastre”, a comentat Năstate în cadrul unei emisiuni.

Politicianul a mai menționat că și în alte localități, Platforma DA a luptat pentru ca primăriile locale să beneficieze de sprijin financiar, indiferent de culoarea politică.

Pe timpul alegerilor, absolut toate sondajele credibile nu îi dădeau șanse să treacă partidul lui Andrei Năstase. Se vedea foarte exact personalitatea lui Năstase. Acesta s-a discreditat foarte mult în perioada când a fost ministru de Interne.