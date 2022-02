Năstase, despre înstrăinarea terenului de la Unic: E un proiect legal de care nu ne e rușine. Cred că Dinu s-a grăbit

Consilierii municipali ai Platformei DA, care au susținut înstrăinarea terenului de la Unic, resping acuzațiile și spun că se urmărește discreditarea formațiunii de către partidul de la guvernare, potrivit punctul.md.

„Prin votul consilierilor de ieri din cadrul ședinței CMC nu s-a întâmplat nimic altceva decât că a fost executată o hotărâre a instanței de judecată emisă la 31 iulie 2020 de către CSJ. Acel teren este aferent unui imobil în proprietate privată al unui agent economic, iar neexecutarea unei hotărâri judecătorești irevocabile conduce la sancționarea RM la CEDO. Este un proiect absolut legal și de care nu ne este rușine”, a declarat Năstase.

„Nu este proiectul nostru. Am fost nevoiți să votăm o decizie judecătorească, definitivă și irevocabilă. Ne pare rău că cetățenii sunt duși în eroare. Nu e vorba de terenul din fața Unic, dar de terenul de sub construcție care, potrivit legii, se vinde la prețul normativ. Ne adresăm către PG, CNA. Dacă am greșit cu ceva, să intervină și să ne spună cu ce am greșit”, a spus și Aliona Mandatii.

Andrei Năstase a fost solicitat să comenteze declarațiile lui Dinu Plângău, care a menționat că aleșii municipali din partea formațiunii, responsabili de domeniul funciar, ar trebui să demisioneze.

„Domnul Dinu Plângău a avut o reacție și o respect. Sunt un om tolerant. Cred că Dinu s-a grăbit. Pun asta pe seama lipsei de experiență. Cred că s-a grăbit cu concluziile. Este o exagerare din partea colegului nostru. Urmează să discutăm la partid”, a mai menționat Năstase.

Consilierii municipali de la Platforma DA și cei de la PSRM au votat joi pentru vinderea terenului de 1,3 hectare din preajma Unic proprietarilor centrului comercial la prețul de 2,6 milioane de lei. Consilierii PAS au acuzat cele două formațiuni că au înstrăinat terenul la un preț mult mai mic decât ar valora și au anunțat că vor contesta decizia CMC în instanță.