Năstase nervos că Dodon le-a tras țeapă și Manole n-o ajuns șefă la CC? Liderul ACUM cere DEMISIA judecătorilor care l-au votat pe Țurcan

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

„La prima oră a zilei de astăzi am depus cerere privind revizuirea hotărârilor din 19 august 2019 privind alegerea Președintelui CCM. Sper, ca voi fi susținută de colegi”, a declarat Manole.

Nu pentru asta am luptat!

Într-o postare pe o rețea de socializare, Andrei Năstase a menționat că votul de ieri la CC ascunde opțiuni formulate în baza unor interese obscure care nu au legătură cu interesul național. „Votul de astăzi nu are legătură cu interesul național și cu proiectul prin care ne-am angajat în fața poporului să edificăm statul de drept și să eliberăm justiția din captivitatea politică în care s-a aflat în ultimii ani. Nu pentru asta am luptat! Mandatele judecătorilor Curții Constituționale nu pot fi mai presus de interesul cetățenilor și de dorința lor sinceră de a trăi într-o țară în care justiția se făptuiește independent de factorul politic.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)