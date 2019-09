Năstase nu vrea sa calce pe urmele lui Plahotniuc și refuză să semneze un Acord cu socialiștii lui Dodon

Liderul Blocului ACUM, Andrei Năstase, refuză să spună când va fi semnat un nou acord dintre PSRM și ACUM, care ar urma să asigure continuitatea guvernării de coaliție. În opinia ministrului de Interne, noul document ar trebui semnat la nivel instituțional, dintre Guvern, Parlament și Președinție.

„Nu avut niciodată nevoie de acorduri, de hârtii scrise și semnate, ca mai apoi să nu fie respectate. Pentru noi așteptările oamenilor sunt mai importante, decât tot felul de acorduri. Ne-am ținut de cuvânt până acum și ne putem ține și de acum încolo fără nici un fel de acord. Dacă se dorește, acest acord cred că ar trebui semnat la nivel instituțional - Parlament, Guvern și Președinție. Astfel în Guvern să fie elaborate proiecte de legi, în Parlament să fie votate și la nivelul Președinției să fie promulgate”, a declarat Andrei Năstase.

De menționat că prim-ministra Maia Sandu a declarat săptămâna trecută că există încă disensiuni în legătură cu unele reforme din justiție și procuratură pentru a fi semnat acordul politic între Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor.





Amtinim că în urmă cu 3 luni Igor Dodon i-a cerut liderului PDM de atunci, Vlad Plahotniuc, să semnze un acord separat în prezența ambasadorului Federației Ruse și care să nu fie făcut public.

Pe la mijlocul video-ului, Dodon cere MAI, MAEIE și Ministerul Apărării. „Noi separat am vorbit de Curtea Constituțională, de Moldova Gaz, despre asta separat am discutat cu dvs.”, îi spune Dodon lui Plahotniuc.

„Hai să facem toată lista până la sfârșit, să apară toate obligațiile. Ce am vorbit noi și ce vreți voi să luați. Vreau să anihilez posibilitatea ca tu să mai adaugi ceva după ce noi am decis. Hai să nu mai umblăm pe sub masă”, îi propune, drept răspuns, Plahotniuc.

La începul lunii iunie a fost făcut public un video de 9 minute în care Președintele pro-rus Igor Dodon negocia un acord secret cu liderul PDM de atunci, Vlad Plahotniuc. Negocierea unui acord PDM-PSRM a fost doar un truc folosit de Igor Dodon care în ultima clipă l-a trădat pe Plahotniuc și a întors armele împotriva PDM parafând o alianță cu pro-europenii Năstase și Sandu.

Socialiștii prin vocea lui Batrîncea sunt disperați și insistă de mai bine de o lună pe semnarea unui acord: ”Insistăm pe semnarea de urgență, săptămâna viitoare, a acordului politic între PSRM și Blocul ACUM, unde vor fi trasate cu maximă claritate obiectivele politicii interne și externe ale țării, pentru a exclude astfel de situații, care expun unor riscuri majore întregul proces de guvernare”. (8 august 2019)

Timpul.md