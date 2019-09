Năstase nu vrea sa calce pe urmele lui Plahotniuc și refuză să semneze un Acord cu socialiștii lui Dodon

„Hai să facem toată lista până la sfârșit, să apară toate obligațiile. Ce am vorbit noi și ce vreți voi să luați. Vreau să anihilez posibilitatea ca tu să mai adaugi ceva după ce noi am decis. Hai să nu mai umblăm pe sub masă”, îi propune, drept răspuns, Plahotniuc.

Pe la mijlocul video-ului, Dodon cere MAI, MAEIE și Ministerul Apărării. „ Noi separat am vorbit de Curtea Constituțională, de Moldova Gaz, despre asta separat am discutat cu dvs .”, îi spune Dodon lui Plahotniuc.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 2 Septembrie 2019, ora: 08:34

Intr-un stat in care limba oficiala e romana, te pomenesti in regiuni in care nu esti inteles. In multe cazuri, localnicii abia de pot lega cateva cuvinte in limba romana. Vorbitorii de romana din stanga Nistrului spun ca se simt discriminati acolo, iar la Comrat daca nu cunosti rusa, te poti...