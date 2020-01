Năstase regretă că Sandu a fost candidata comună la prezidențialele din 2016? (agora.md)

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Alăptarea nu este numai un proces de hrănire a bebelușului, ci și o modalitate bună de a fortifica legătura dintre mamă și copil. Însăși Sharon Spink a spus că îi va lipsi apropierea de fiica ei, Charlotte, care a decis că nu mai dorește laptele matern. Copila are 9...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

Mămăliga, alimentul tradințional banal pentru majoritatea, are numeroase beneficii asupra organismului, susțin specialiștii. Porumbul este bogat în acizi grați nesaturați, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine,foarte multe vitamine din grupa B, vitamine E, vitamina K, fier,...

Deputatul Blocului ACUM, fracțiunea PAS, Petru Frunze, vine cu un proiect de lege care are drept scop interzicerea activității microbuzelor/autobuzelor în transportul rutier care au un termen de exploatare mai mare de 30 ani.

„Noi credem că în jurul unui personaj apolitic se va coagula lumea. Pentru că nu e corupt, pentru că vrea să ne scape de sărăcie. (...) Noi am vorbit permanent despre unitate, doar că noi am văzut-o în interes național, iar cineva – într-un partid, persoană”, a conchis Năstase.

Liderul PPDA a ținut să spună că, în 2016, partidul său era dispus să vină cu un candidat în peroana analistului Igor Boțan, „dar am ajuns așa cum am ajuns”.

„Într-un sondaj intern al PD, eu aveam 20%, iar dna Sandu - 8,4%. Doar că în sondajele publice șansele ambilor erau la 14%. Asta e din trecut. Trebuie să învățăm din greșelile de atunci. (...) Atunci nu am reușit să câștigăm. Motivele – multiple, păstrate sau adăugate în patru ani... Acel candidat politic a eșuat”, a adăugat Năstase.

„În 2016, când s-a modifica modul de alegere a președintelui, personal am venit cu ideea unui candidat comun al forțelor democratice. Și atunci, și acum, aveam acel pericol - Dodon. Atunci am propus să ne preocupe mai puțin propriile persoane, ci să ne preocupe țara”, a început prin a spune Năstase.

