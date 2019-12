Năstase sugerează că Maia Sandu a greșit când Guvernul și-a asumat răspunderea: „Noi am spus atunci că trebuie păstrată puterea. Prin toate mijloacele posibile”

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, susține că regretă demiterea Guvernului Sandu, deoarece erau foarte multe proiecte ce urmau a fi implementate. Totodată, fostul viceprim-ministru susține că Platforma DA a avut o altă soluție privind păstrarea puterii, iar sumarea răspunderii de către Maia Sandu, ceea ce a și dus la căderea Executivului, „trebuia gândită altfel”.

„Bine-înțeles, cum să nu regret acest lucru. Vreau să-mi scuzați lipsa de modestie, dar am muncit aproape 10 ani de zile. Din anul 2010 am muncit ca în Republica Moldova să nu mai guverneze răul, oligarhi, oameni străini de interesele acestui stat. Odată ce am ajuns să avem un Guvern pro-european și democratic, în aceste condiții cum să nu ai părere de rău că într-o bună zi nu mai este. Îmi pare rău că anumite procese, pe care le-am demarat din diferite domenii, au fost tăiate și nu au continuat”, a declarat liderul Platformei DA, Andrei Năstase, în cadrul unui interviu pentru UNIMEDIA.

Totodată, fostul ministru de Interne susține că formațiunea pe care o conduce a avut o altă soluție, decât asumearea răspunderii de către Guvernul Sandu privind modificările la Legea Pcoruraturii.

„Din păcate noi am fost minoritate și în Guvern, și în Parlament. S-a produs ceea ce s-a produs. Noi am avut altfel de abordare. Noi am spus atunci că trebuie păstrată puterea. Prin toate mijloacele posibile, acel Guvern nu trebuia să cadă, deoarece urma să fie votat un buget al solidarității, reforme ce trebuia duse la bun sfârșit, din perspectiva Ministerului de Interne urmau niște dosare foarte importante. Acea asumare trebuia gândită altfel”, a mai adăugat Năstase.

