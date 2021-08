Natalia Gavriliță: Decizia CNESP nu va fi revizuită. Profesorii nevaccinați vor trebui să prezinte test la Covid-19

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Uleiul de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient foarte valoros în cosmetică. Este bogat din punct de vedere nutrițional, iar acesta are numeroase beneficii pentru organism.

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de 99 metri (16 etaje), va fi iluminată în culorile drapelului Republicii Moldova, onorând...

„Noi nu încălcăm drepturile nimănui, dar vreau ca oamenii să înțeleagă care sunt diferențele. Noi oferim acces gratuit la fiecare tip de vaccin. Presiunea financiară pe sistemul medical, atunci când vom umple spitalele cu pacienți, va fi enormă. Și toată presiunea aceasta cade inclusiv pe cadrele didactice, oameni care muncesc la țară, medici, deoarece noi din contribuțiile noastre întreținem un an și jumătate tot ce se întâmplă sub această umbrelă – situația pandemică. Deci în loc să redirecționăm banii spre probleme din oncologie, servicii chirurgicale, medicamente gratuite, consumabile, noi ne-am concentrat doar pe pandemie și avem toți diferite opinii”.

Gavrilița spune că această măsură este necesară pentru a proteja elevii de virus. „Copiii vin la școală în fiecare zi și familiile lor trebuie să știe că ei se bucură de un grad înalt de protecție. Germania a renunțat la această practică de a achita testele COVID-19 pentru profesori pentru că sunt vaccinuri”. 23 august, CNESP a aprobat o nouă hotărâre prin care a stipulat ca măsură de siguranță, pentru noul an școlar, care va începe la 1 septembrie, testarea cadrelor didactice odată la 14 zile din bani proprii, dacă nu doresc să se vaccineze. Mai mult, testarea la COVID-19 sau vaccinarea cadrelor didactice în contextul începerii unui nou an școlar a trezit indignarea sindicaliștilor.

„Avem vaccinuri gratis pentru toată lumea. Am muncit mult ca să aducem toate tipurile de vaccin în Republica Moldova, iar opțiunea este disponibilă gratuit pentru profesori. Această practică de testare din cont propriu pentru cei care nu doresc să se vaccineze este practicată și în majoritatea țărilor care acum se confruntă cu un nou val”, a declarat Gavrilița.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

