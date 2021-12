Natalia Moloșag ar fi fost amenințată! „L-am contractat pe Dmitri nu doar pentru pază, ci să mă facă și funcțională”

Avocatul Poporului, Natalia Moloșag, și-a motivat decizia de a-l angaja pe Dmitri Godorog, cunoscut în spațiul public ca „proxenet condamnat”, prin faptul că și-a asumat reîncadrarea unui fost deținut în societate, aceasta a avut nevoie anume de el pentru a-i asigura securitatea. Aceasta a dezvăluit că, odată ce și-a preluat mandatul, a demarat un control în cadrul instituției care a scos la iveală o serie de nereguli. Iar în urma acestui control, ar fi primit amenințări. Mai multe declarații au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, susținută miercuri, 1 decembrie 2021, la sediul Avocatului Poporului.

„După data de 23 septembrie curent, am devenit subiect de discuții și am primit diferite catalogări, fără să mi se ofere posibilitatea să-mi exercit mandatul. Avocatul Poporului, pe lângă atribuțiile de conducător, presupune organizarea și implementarea unui control intern, poartă răspundere pentru bugetul Oficiliului. .. În urma unor verificări, s-au constatat o serie de nereguli, cum ar fi lipsa din instituție a unor bunuri donate. .. Inițial, nici pe departe nu înțelegeam care este situația, echipa și cu cine eu urmează să-mi continui activitatea. .. Nu am fost niciodată în politică și nu am exercitat vreo comandă politică. Ceea ce s-a întâmplat, consider o răzbunare a personalului, unii dintre care și-au dat demisia, pentru că nu mai aveau posibilitate să mă manipuleze după placul lor, asta fiind unica soluție de a mă reduce la tăcere”, s-a tânguit Natalia Moloșag.

În astfel ordine de idei, ea a dat de înțeles că a avut nevoie de o persoană ca Dmitri Godorog, care activase de trei ani în Cabinetul său de avocatură, pentru a-i asigura atât paza, cât și a o face „funcțională”.

„Eu l-am contractat în baza unui contract prestări servicii cu titlu gratuit nu doar pentru a-mi asigura paza, dar să mă facă funcțională în ceea ce ține de activități”. Întrebată dacă a participat la vreo ședință și dacă un personal auxiliar a avut dreptul să fie prezent, Natalia Moloșag a răspuns în următorul fel: „A participat la ședință asigurându-mi securitatea în primul rând și în al doilea rând era indicat că dumnealui să noteze mai multe informații care nu țin de mandatul Avocatului Poporului, dar de activități care se desfășurau la nivel administrativ și tehnic… Vă fac acuș o excursie să vedeți în ce hal este sediul”.

Potrivit Avocatului Poporului, controlul pornit va mai dura câteva zile.

„Am inițiat deja informarea despre cele depistate, adică am trimis mai multe scrisori de informare. Aștept reacția organelor, cum ar fi cea a SIS-ului, a Inspecției financiare. De la Inspecție am deja un răspuns, precum că vor efectua verificări. Rezultatul controlului va fi transmis organelor competente, iar persoanele care se fac culpabile și care au reprezentat un factor decizional până la mine vor fi atrase la răspundere pentru ce a fost depistat aici”.

Nu este clar dacă s-a adresat la poliție privind amenințările în adresa sa. Vă amintim că Natalia Moloșag este gata să-și depună demisia, dar cu o condiție, după ce va fi finalizat controlul din cadrul Oficiului și dacă într-adevăr se va insista că activitatea sa lipsește instituția de încrederea societății.

Sursa: realitatea.md