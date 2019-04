Natalia Morari recunoaște că a fost protejată de Mark Tkaciuk după evenimentele din 7 aprilie

Amintim că Eduard Baghirov a fost arestat și condamnat la Chișinău pentru organizarea violențelor din 7 aprilie 2009. Acesta a reușit să fugă din Republica Moldova chiar de sub nasul poliției, condusă atunci de oamenii lui Vlad Filat, din al cărui partid făcea parte și Chiril Lucinschi, actualul concubin al Nataliei Morari.

“În scurt timp după 7 aprilie am încetat să mai comunic. Am avut o comunicare civilizată, ca între doi oameni inteligenți. Niciodată nu a fost nimic între noi. A fost doar o relație de prietenie intelectuală”, a declarat Natalia Morari.

Propagandista Natalia Morari recunoaşte că a comunicat intens cu fosta eminenţă cenuşie a PCRM, Mark Tkaciuk, în timpul evenimentelor din 6-7 aprilie 2009. Mai mult, anume Tkaciuk a tras de sfori, sub presiunea Moscovei, ca Morari să scape de dosarul penal pentru implicarea în dezordinile din 7 aprilie.

