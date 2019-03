Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Cercetătorii americani au aflat de câte ore de somn are nevoie o femeie, în comparaţie cu un bărbat.

Frunzele verzi de urzică au o valoare nutritivă excelentă. Bogate în minerale (fier, calciu, magneziu, fosfor, potasiu) și vitamine (A, B, C, E, K), ele suprimă pofta de mâncare, motiv pentru care sunt ideale în curele de slăbire.

Horoscop 8 martie 2019. Zi plină de dragoste, pentru mai multe zodii. Săgeata lui Cupidon lovește precis și exact la momentul potrivit. Cine are curajul să facă primul pas va avea parte de clipe unice. Sufletul-pereche e mai aproape ca niciodată.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

O echipă internaţională de astronomi, condusă de studentul Ashley Chontos de la University of Hawaii, a anunţat confirmarea primei exoplanete identificată de misiunea Kepler a NASA.

Declarația lui Andrei Năstase despre pretinsa fraudare a alegerilor demonstrează faptul că acesta nu are simțul măsurii. De această părere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul Național. În opinia sa, comportamentul irațional al lui Năstase...

Între timp, în mâna kaghebiştilor a ajuns o scrisoare pe care M. Moroşanu, împreună cu câţiva prieteni, intenţionau s-o trimită Postului naţional de radio din România. Iată conţinutul ei: „Dragă redacţie! Ascultând programa Dumneavoastră muzicală de seară, noi, pentru prima dată, am auzit cântecul de jale „Mioriţa”, de marele poet Vasile Alecsandri. Şi acum, cu mare rugăminte, ne adresăm la Dvs. să ascultăm încă o dată acest cântec. Cu stimă, Mihai Moroşanu, Ion Soltanu, Vasile Drăguţanu. 8.VIII.1966”.

Ancheta preliminară a durat două luni. Au fost interogate peste 40 de persoane: studenţi şi profesori, activişti de partid, comsomol şi sindicat, martori ai incidentului de la magazinul „Sintetika”. La presiunea anchetatorului, unii colegi şi-au amintit de vorbele spuse de studentul rebel când se aflau la culesul strugurilor: „Monumentul lui Ştefan cel Mare trebuie să stea în centrul Pieţei din Chişinău şi „trebuie de văzut la ce s-au gândit persoanele care au instalat aici monumentul lui Lenin”. Alţii au invocat vorbele lui de la practica geodezică (Moroşanu nu a condamnat afirmaţiile poetului rus Evtuşenko, făcute de acesta în timp ce se afla peste hotarele URSS). Câţiva muncitori au venit cu „probe” de „naţionalism” de pe când Moroşanu lucra la uzină. Toate învinuirile au fost respinse de cel acuzat. S-a solicitat şi o informaţie din dosarul prin care tatăl lui a fost condamnat, iar familia - deportată în Siberia, o probă în plus pentru anchetator.

După un an, încearcă să se restabilească la studii. Nu reuşeşte însă. În anul următor, obţine aprobările necesare, cu excepţia semnăturii decanului, unde urma să ajungă pentru aprobare la 28 iulie 1966.

Doar tatăl lucra pentru a-i întreţine pe cei patru copii minori, pe mama şi bunica. Trecut în lista chiaburilor, tatăl este arestat în aprilie 1949 şi condamnat la şapte ani, iar la 6 iulie acelaşi an familia este deportată dincolo de Ural, în reg. Kurgan, pentru toată viaţa. La doar 15 ani, în Siberia, Mihai, în urma unui accident de muncă, îşi pierde mâna dreaptă. Familia se întoarce în Moldova abia la 14 iunie 1958.

S-a născut la 21 noiembrie 1939 în com. Drepcăuţi, jud. Hotin, în familia ţăranilor Victor şi Tatiana Moroşanu. Către 1949, averea familiei consta din 2 ha. pământ, o oloiniţă, o vacă, trei porci şi grădina de lângă casă.

