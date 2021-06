NATO răspunde „plângerii” ambasadorului rus Kuzmin. Protejarea spațiului aliat nu se face după cum spune Rusia

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Alianța pentru Unirea Românilor a deschis astăzi cel de-al doilea birou parlamentar al formațiunii, ce va avea rolul de a oferi consultanță tuturor cetățenilor care au nevoie de ajutor în relația cu statul român. Noul punct administrativ are sediul în orașul Cahul...

Un detașament britanic cu patru Eurofighter Typhoon se află în prezent la Kogălniceanu pentru misiuni de poliție aeriană Amintim că interceptările aeronavelor în această regiune a frontierei NATO sunt efectuate de către efective militare de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde alături de aeronavele MiG-21 LanceR și F-16 Fighting Falcon ale României, partenerii noștri din cadrul NATO participă și ei la misiuni de Poliție Aeriană Întărită sub comandă NATO.

„Deveselu nu are niciun fel de valență și capacitate ofensivă. Este un sistem defensiv destinat exclusiv unor eventuale atacuri din spațiul extra euroatlantic. Nu are de-a face cu Federația Rusă, care continuă din motive tactice și de comunicare să susțină lucruri care nu sunt valabile.

Scutul de la Deveselu și retorica Federației Ruse Înaltul diplomat român a făcut referire și la narativul Federației Ruse cu privire la scutul de la Deveselu. Mircea Geoană a subliniat din nou că instalația nu are nicio legătură cu Federația Rusă și are scop pur defensiv.

Protejarea spațiului aerian aliat nu are a face cu ce spune sau crede Federația Rusă. O facem pentru a proteja teritoriul în limite internaționale legale. Dimpotrivă, vedem mult mai multe incursiuni din partea Federației Ruse. Și în Nord, și la Marea Neagră sau Mediterană.

Protejarea spațiului aerian al NAOT nu se face după cum spune Rusia Secretarul general adjunct Mircea Geoană, în cadrul unui interviu la postul de televiziune Realitatea Plus, a fost întrebat de această declarație controversată a diplomatului rus.

În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o online, în urmă cu câteva zile, ambasadorul rus Valery Kuzmin s-a arătat deranjat de interceptările aeronavelor ruse de către avioanele NATO care participă la misiuni de misiuni de Poliție Aeriană Întărită sub comandă NATO. Întrebat de declarația diplomatului rus, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a subliniat că protejarea spațiului aerian aliat nu se face „cu ce spune sau crede Federația Rusă”.

